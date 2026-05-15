ADHD（注意欠如・多動症）の治療薬「コンサータ」は、不注意や多動などの症状の改善に効果があるとされ、患者団体の発達障害当事者協会によりますと、国内で20万人以上の患者に処方されています。

ただ、患者数の増加や別の治療薬の供給停止などを背景に、去年9月ごろから供給不足が続き、薬を入手できない患者が相次いでいるということです。

こうした中、発達障害当事者協会は15日、上野厚労相に対し、供給不足の改善を求める要望書を提出しました。

団体は、「コンサータ」が不足し始めた際、一部の大手薬局チェーンが在庫を多く確保したことで、在庫に偏りが生まれている可能性があると指摘しています。

また、「コンサータ」は、過去に主成分である「メチルフェニデート」の過剰摂取により、患者が死亡する事案も起きたことから、厚生労働省が流通規制を厳格化していて、現在は薬局同士で薬を融通できない仕組みとなっていることが、供給不足をさらに深刻化させていると訴えました。

その後に行われた会見では、薬を入手が困難な患者の「仕事に支障が出て勤務継続が難しい」「授業に集中できず学業に影響が出ている」といった声が紹介され、日常生活に影響を与えているとの訴えが聞かれました。

団体側は、供給不足が続く間、登録薬局同士で薬の譲渡を可能にすることや、流通管理システムの見直しなどを求めています。