自分に自信があり、男女経験の場数も踏んでいるモテ男。彼らは恋愛のさまざまな局面で、ほかの男たちとは一味違うステキな演出を心掛けているようです。そこで今回は、10代から20代の独身女性225名に聞いたアンケートを参考に「『モテる男は違うな』と思われるキスへの自然な流れ」をご紹介します。【１】「一口ちょうだい」と油断させてキスをする「スプーンじゃなく、私の顔のほうに来てびっくり！」（20代女性）など、意外なシ