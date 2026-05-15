森保監督が名前を読み上げた

日本サッカー協会（JFA）は5月15日、北中米ワールドカップ（W杯）に臨む日本代表メンバーを発表した。

今回の招集では、長年主軸を担ってきたMF南野拓実（ASモナコ）、MF三笘薫（ブライトン）といった負傷組に加え、守田英正（スポルティング）らが落選となった。

三笘、南野のほか、DF町田浩樹（ホッフェンハイム）らが負傷の影響で無念の選外となった。また、守田、DF安藤智哉、MF藤田譲瑠チマ（ザンクト・パウリ）、MF佐藤龍之介（FC東京）、FW町野修斗（ボルシアMG）らの名前が読み上げられなかった。

今回のW杯はアメリカ、カナダ、メキシコの3か国による共同開催となる。日本は過去、2002年、2010年、2018年、そして前回の2022年大会でベスト16進出を果たしているが、今回はさらに上位進出を狙う大会となる。

森保ジャパンは今後、国内での事前合宿を経て本大会開催地へと乗り込む予定だ。選出されたメンバーたちは、日本中の期待を背負い、世界最高峰の舞台で新たな歴史を刻むための戦いに挑む。（FOOTBALL ZONE編集部）