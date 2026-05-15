「よっしゃ入ったあああ！」間に合った！ 鈴木唯人のＷ杯メンバー選出にネット歓喜「ヒーローの予感！」「一番楽しみにしてる」
日本サッカー協会は５月15日、北中米ワールドカップ（W杯）に臨む日本代表メンバー26人を発表。フライブルクの鈴木唯人が選出された。
３日のブンデスリーガ第32節のヴォルフスブルク戦で右鎖骨を骨折。状態が懸念されていたが、手術を終えた本人は「ワールドカップは間に合いそうです」とコメント。実際にその通りとなった。
怪我人が続出したシャドーで活躍が期待される24歳の選出に、インターネット上では大きな反響が見られた。
「間に合うという判断か」
「いけるのか！」
「よっしゃ入ったあああ！」
「来ましたね」
「頑張れ！」
「ヒーローの予感」
「コンディション大丈夫かよ！」
「びっくり」
「まじ良かった！」
「一番楽しみにしてる」
北中米W杯でグループFに入った森保ジャパンは、６月15日にオランダ、21日にチュニジア、26日にスウェーデンと相まみえる。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【記事】「まじかよ！」「信じられない」伝説FWイブラヒモビッチの“衝撃変貌”に世界騒然！「お願いだからAIだと言ってくれ」
３日のブンデスリーガ第32節のヴォルフスブルク戦で右鎖骨を骨折。状態が懸念されていたが、手術を終えた本人は「ワールドカップは間に合いそうです」とコメント。実際にその通りとなった。
怪我人が続出したシャドーで活躍が期待される24歳の選出に、インターネット上では大きな反響が見られた。
「いけるのか！」
「よっしゃ入ったあああ！」
「来ましたね」
「頑張れ！」
「ヒーローの予感」
「コンディション大丈夫かよ！」
「びっくり」
「まじ良かった！」
「一番楽しみにしてる」
北中米W杯でグループFに入った森保ジャパンは、６月15日にオランダ、21日にチュニジア、26日にスウェーデンと相まみえる。
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