日本サッカー協会は１５日、都内で記者会見を開き、２大会連続で指揮をとる森保一監督（５７）が６月１１日に開幕するＷ杯北中米３カ国大会に臨む日本代表メンバー２６人を発表した。直前の試合で左太もも裏を負傷した三笘薫（２８）＝ブライトン＝を選外に。ＤＦ長友佑都（３９）＝ＦＣ東京＝を選出。史上最多の５大会連続選出となった。長友は前回カタール大会のＧＫ川島永嗣を上回る史上最年長３９歳８カ月での選出となった。

「優勝」を目指すことを公言してきた森保監督は「いろんな抱負を述べることを考えてきたが、改めて思っていることを素直に話したい。感謝の気持ちでいっぱいです。Ｗ杯に向けての戦いの中でたくさんの選手たちが日本代表として戦いたいと心を寄せてくれて、歩んでくることができました。アジア予選を戦うために頑張ってくれた選手、これからメンバーを発表しますが、それに向けての強化の試合で頑張ってくれた選手たちだけではなく、多くの選手たちが日本のために戦いたいという気持ちで日本代表のチーム力を支えてくれました。今日選べる選手は２６人しかいませんけど、これまで一緒に戦ってくれた選手の思いも持って戦いたい。日本一丸でより多くの日本人の皆さんが結束して、我々と一緒に戦ってくださることで勝つ可能性が高くなる。日本を巻き込んでいくという思いをもって世界に挑んでいく」と、語った後、涙を浮かべながら選手名を読み上げた。「今のベストはこれだと。今世界で戦うために最高の２６人を選んだ」と断言した。

涙が浮かんだワケを問われると、「メンバー発表をそうですね…。選んだ選手に関しては思い切ってプレーしてほしいという思いはありますけど、やはりワールドカップの舞台に立ちたいと思ってもその思いを叶えてあげられなかった選手のことを考えると…はい。感情の部分でコントロールできない部分があるのかなと思います」と神妙に語った。

９日に左脚を負傷した三笘薫（ブライトン）や、２月に左足首付近を痛めて手術を受けた主将の遠藤航（リバプール）ら主力にけが人が続出する中で判断が注目されていた。

８大会連続８度目の出場となる日本は、Ｗ杯優勝を目標に掲げる。３１日には東京・ＭＵＦＧスタジアム（国立競技場）でアイスランドとの壮行試合に臨む。

６月１４日（日本時間１５日）に１次リーグＦ組初戦でオランダと対戦。２０日（同２１日）にチュニジア、２５日（同２６日）にはスウェーデンと顔を合わせる。

◇Ｗ杯メンバー２６人は次の通り。

【ＧＫ】（３人）

早川友基（２７）＝鹿島＝

大迫敬介（２６）＝広島＝

鈴木彩艶（２３）＝パルマ＝

【ＤＦ】（９人）

長友佑都（３９）＝ＦＣ東京＝

谷口彰悟（３４）＝シントトロイデン＝

板倉 滉（２９）＝アヤックス＝

渡辺 剛（２９）＝フェイエノールト＝

冨安健洋（２７）＝アヤックス＝

伊藤洋輝（２７）＝バイエルン・ミュンヘン＝

瀬古歩夢（２５）＝ルアーブル＝

菅原由勢（２５）＝ブレーメン＝

鈴木淳之介（２２）＝コペンハーゲン＝

【ＭＦ／ＦＷ】（１４人）

遠藤航（３３）＝リバプール＝

伊東純也（３３）＝ゲンク＝

鎌田大地（２９）＝クリスタルパレス＝

前田大然（２８）＝セルティック＝

小川航基（２８）＝ＮＥＣナイメヘン＝

上田綺世（２７）＝フェイエノールト＝

堂安律（２７）＝Ｅフランクフルト＝

田中碧（２７）＝リーズ＝

中村敬斗（２５）＝スタッド・ランス＝

佐野海舟（２５）＝マインツ＝

久保建英（２４）＝レアル・ソシエダード＝

鈴木唯人（２４）＝フライブルク＝

塩貝健人（２１）＝ウォルフスブルク＝

後藤啓介（２０）＝シントトロイデン＝