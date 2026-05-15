日本サッカー協会（JFA）は15日、都内で会見を開き、W杯北中米大会（6月11日開幕）に臨む日本代表メンバー26人を発表した。森保一監督（57）が会見に出席し、壇上で名前を読み上げた。FW後藤啓介（シントトロイデン＝20）ら、初出場のメンバーが26人中13人となった。

北中米W杯日本代表（☆が初出場組）

【GK】

☆早川 友基（鹿島＝27）

☆大迫 敬介（広島＝26）

☆鈴木 彩艶（パルマ＝23）

【DF】

長友 佑都（FC東京＝39）

谷口 彰悟（シントトロイデン＝34）

☆渡辺 剛（フェイエノールト＝29）

板倉 滉（アヤックス＝29）

伊藤 洋輝（Bミュンヘン＝27）

冨安 健洋（アヤックス＝27）

☆菅原 由勢（ブレーメン＝25）

☆瀬古 歩夢（ルアーブル＝25）

☆鈴木淳之介（コペンハーゲン＝22）

【MF/FW】

伊東 純也（ゲンク＝33）

遠藤 航（リバプール＝33）

鎌田 大地（クリスタルパレス＝29）

前田 大然（セルティック＝28）

☆小川 航基（NECナイメヘン＝28）

田中 碧（リーズ＝27）

上田 綺世（フェイエノールト＝27）

堂安 律（Eフランクフルト＝27）

☆佐野 海舟（マインツ＝25）

☆中村 敬斗（Sランス＝25）

☆鈴木 唯人（フライブルク＝24）

久保 建英（Rソシエダード＝24）

☆塩貝 健人（ウォルフスブルク＝21）

☆後藤 啓介（シントトロイデン＝20）

日本が初出場した98年フランス大会は当然ながら22人全員が初出場。以降、02年日韓大会は23人中15人、06年ドイツ大会は同12人、10年南アフリカ大会は同15人、14年ブラジル大会は同14人、18年ロシア大会は同12人、22年カタール大会は26人中19人が初出場だった。

今回の北中米大会で日本は1次リーグF組に入り、オランダ、スウェーデン、チュニジアと対戦する。

日本は5月下旬から国内合宿を開始し、同31日の壮行試合アイスランド戦（MUFG国立）を経て事前合宿地のモンテレイ（メキシコ）に入る。6月14日（日本時間15日）に1次リーグF組初戦でオランダに挑む。