日本サッカー協会(JFA)は15日に都内で会見を行い、サッカーW杯北中米大会（6月11日開幕）に臨む日本代表メンバーを発表した。3月のスコットランド戦でデビューしたばかりのFW塩貝健人（21＝ウォルフスブルク）や、FW後藤啓介（シントトロイデン＝20）が招集されるサプライズに列島が沸き立った。

塩貝は、国際Aマッチ出場わずか1試合。3月のスコットランド戦でデビューしたばかりの21歳がW杯メンバーに名を連ねた。

20歳の後藤は、国際Aマッチ出場3試合。昨年11月の国際親善試合ガーナ戦で代表デビューしたばかり。シントトロイデンで今季2桁得点を挙げたアピールが実り、日本代表FWとしては最年少でW杯切符をつかんだ。

森保監督は塩貝、後藤の選出について「最後の最後に入ってきて、経験値から言うと他の選手を選んでもおかしくない。実力的にも同等な選手はいる」とした上で「この1シーズンを見ただけでもかなり成長している。成長曲線を見た時に大会期間中もさらに成長してチームの力になってくれるのかなという期待を込めた」と理由を語った。

一方で、攻撃の中心を担うMF三笘薫（28＝ブライトン）は、左足の負傷の影響で選外となった。

主将のMF遠藤航（31＝リバプール）は、負傷を乗り越え、3大会連続のメンバー入りを果たした。遠藤は2月11日のサンダーランド戦で左足首を負傷し、手術を受けていた。

W杯で日本は1次リーグF組に入り、オランダ、スウェーデン、チュニジアと対戦する。

日本は5月下旬から国内合宿を開始し、同31日の壮行試合アイスランド戦（MUFG国立）を経て事前合宿地のモンテレイ（メキシコ）に入る。6月14日（日本時間15日）に1次リーグF組初戦でオランダに挑む。