日本サッカー協会(JFA)は15日に都内で会見を行い、サッカーW杯北中米大会（6月11日開幕）に臨む日本代表メンバーを発表した。22年カタール大会に出場したMF守田英正（31＝スポルティング）は落選となった。

守田は22年カタール大会で1次リーグ初戦のドイツ戦をのぞく3試合に先発出場し16強入りに貢献した。26年W杯の2次予選、最終予選でも主力として活躍したが、昨年3月に負傷離脱を最後に代表から遠ざかっていた。

3月に英国遠征に向けた日本代表の発表会見で、森保監督は守田に言及。「彼のプレーは毎節確認している。素晴らしいチームでプレーしていることも把握はしている」と前置きした上で、「今回ボランチの選手を考えると、このままケガなくいけば鎌田、佐野海舟、田中碧、ジョエル（藤田譲瑠チマ）と、既に5大リーグでプレーしている選手がいる」と説明していた。

森保ジャパンの中盤を支えてきたMFの落選にネットでは「怪我でもないのに選ばれなかった守田は別の意味で厳しい結果だ」「守田いないのマジ？CLベスト8スタメンだよ？」「守田は必須だと思うけどなぁ」「フィットしなかったのかね」「あんま評価されてなかったね…」などの声があがった。