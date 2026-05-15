【W杯代表発表】森保ジャパン、開幕日の26人平均年齢は27・19歳 歴代4位の若さ
日本サッカー協会（JFA）は15日、都内で会見を開き、W杯北中米大会（6月11日開幕）に臨む日本代表メンバー26人を発表した。森保一監督（57）が会見に出席し、壇上で名前を読み上げた。26人の開幕日の平均年齢は27・19歳。歴代4番目の若さとなった。今大会最年長はDF長友佑都（FC東京＝39）、最年少はFW後藤啓介（シントトロイデン＝20）。
この日からW杯開幕の6月11日までにFW後藤啓介、MF久保建英、DF瀬古歩夢の3人が誕生日を迎える。
＜北中米W杯日本代表＞（年齢は15日時点）
【GK】
早川 友基（鹿島＝27）
大迫 敬介（広島＝26）
鈴木 彩艶（パルマ＝23）
【DF】
長友 佑都（FC東京＝39）
谷口 彰悟（シントトロイデン＝34）
渡辺 剛（フェイエノールト＝29）
板倉 滉（アヤックス＝29）
伊藤 洋輝（Bミュンヘン＝27）
冨安 健洋（アヤックス＝27）
菅原 由勢（ブレーメン＝25）
瀬古 歩夢（ルアーブル＝25）
鈴木淳之介（コペンハーゲン＝22）
【MF/FW】
伊東 純也（ゲンク＝33）
遠藤 航（リバプール＝33）
鎌田 大地（クリスタルパレス＝29）
前田 大然（セルティック＝28）
小川 航基（NECナイメヘン＝28）
田中 碧（リーズ＝27）
上田 綺世（フェイエノールト＝27）
堂安 律（Eフランクフルト＝27）
佐野 海舟（マインツ＝25）
中村 敬斗（Sランス＝25）
鈴木 唯人（フライブルク＝24）
久保 建英（Rソシエダード＝24）
塩貝 健人（ウォルフスブルク＝21）
後藤 啓介（シントトロイデン＝20）
今回の北中米大会で日本は1次リーグF組に入り、オランダ、スウェーデン、チュニジアと対戦する。5月下旬から国内合宿を開始し、同31日の壮行試合アイスランド戦（MUFG国立）を経て事前合宿地のモンテレイ（メキシコ）に入る。6月14日（日本時間15日）の初戦でオランダに挑む。
＜98年フランス大会＞開幕日の平均年齢は25・32歳（所属は当時、年齢は開幕日）
GK小島伸幸（平塚＝32）
DF井原正巳（横浜M＝30）
FW中山雅史（磐田＝30）
MF山口素弘（横浜F＝29）
FW呂比須ワグナー（平塚＝29）
DF小村徳男（横浜M＝28）
DF秋田豊（鹿島＝27）
DF名良橋晃（鹿島＝26）
DF相馬直樹（鹿島＝26）
MF森島寛晃（C大阪＝26）
DF斉藤俊秀（清水＝25）
MF名波浩（磐田＝25）
FW岡野雅行（浦和＝25）
DF服部年宏（磐田＝24）
DF中西永輔（市原＝24）
MF伊東輝悦（清水＝23）
MF平野孝（名古屋＝23）
GK川口能活（横浜M＝22）
GK楢崎正剛（横浜F＝22）
FW城彰二（横浜M＝22）
MF中田英寿（平塚＝21）
MF小野伸二（浦和＝18）
＜02年日韓大会＞平均年齢は25・26歳
FW中山雅史（磐田＝34）
DF秋田豊（鹿島＝31）
MF森島寛晃（C大阪＝30）
DF服部年宏（磐田＝28）
GK川口能活（ポーツマス＝26）
GK楢崎正剛（名古屋＝26）
DF森岡隆三（清水＝26）
DF宮本恒靖（G大阪＝25）
DF松田直樹（横浜＝25）
MF福西崇史（磐田＝25）
MF中田英寿（パルマ＝25）
FW西沢明訓（C大阪＝25）
FW鈴木隆行（鹿島＝25）
FW柳沢敦（鹿島＝25）
MF三都主アレサンドロ（清水＝24）
MF明神智和（柏＝24）
MF戸田和幸（清水＝24）
MF小笠原満男（鹿島＝23）
GK曽ケ端準（鹿島＝22）
DF中田浩二（鹿島＝22）
MF稲本潤一（アーセナル＝22）
MF小野伸二（フェイエノールト＝22）
MF市川大祐（清水＝22）
＜06年ドイツ大会＞平均年齢は27・22歳
GK土肥洋一（FC東京＝32）
GK楢崎正剛（名古屋＝30）
GK川口能活（磐田＝30）
DF宮本恒靖（G大阪＝29）
MF中田英寿（ボルトン＝29）
MF福西崇史（磐田＝29）
FW柳沢敦（鹿島＝29）
DF三都主アレサンドロ（浦和＝28）
DF中沢佑二（横浜＝28）
MF中村俊輔（セルティック＝27）
MF小笠原満男（鹿島＝27）
FW高原直泰（ハンブルガーSV＝27）
DF中田浩二（バーゼル＝26）
DF坪井慶介（浦和＝26）
DF加地亮（G大阪＝26）
MF遠藤保仁（G大阪＝26）
MF稲本潤一（ウェストブロミッジ＝26）
MF小野伸二（浦和＝26）
FW大黒将志（グルノーブル＝26）
FW玉田圭司（名古屋＝26）
FW巻誠一郎（千葉＝25）
DF茂庭照幸（FC東京＝24）
DF駒野友一（広島＝24）
＜10年南アフリカ大会＞平均年齢は27・83歳
GK楢崎正剛（名古屋＝34）
GK川口能活（磐田＝34）
DF中沢佑二（横浜＝32）
MF中村俊輔（横浜＝31）
MF遠藤保仁（G大阪＝30）
MF稲本潤一（川崎F＝30）
FW玉田圭司（名古屋＝30）
DF田中マルクス闘莉王（名古屋＝29）
MF中村憲剛（川崎F＝29）
MF松井大輔（グルノーブル＝29）
DF駒野友一（磐田＝28）
DF岩政大樹（鹿島＝28）
MF阿部勇樹（浦和＝28）
FW大久保嘉人（神戸＝28）
GK川島永嗣（川崎F＝27）
DF今野泰幸（FC東京＝27）
MF長谷部誠（ウォルフスブルク＝26）
FW矢野貴章（新潟＝26）
FW岡崎慎司（清水＝24）
DF長友佑都（FC東京＝23）
MF本田圭佑（CSKAモスクワ＝23）
DF内田篤人（鹿島＝22）
FW森本貴幸（カターニャ＝22）
＜14年ブラジル大会＞平均年齢は26・83歳
MF遠藤保仁（G大阪＝34）
FW大久保嘉人（川崎F＝32）
GK川島永嗣（Sリエージュ＝31）
DF今野泰幸（G大阪＝31）
MF長谷部誠（Eフランクフルト＝30）
DF伊野波雅彦（磐田＝28）
MF青山敏弘（広島＝28）
FW岡崎慎司（マインツ＝28）
GK西川周作（浦和＝27）
DF長友佑都（インテル・ミラノ＝27）
DF森重真人（FC東京＝27）
FW本田圭佑（ACミラン＝27）
DF内田篤人（シャルケ＝26）
GK権田修一（FC東京＝25）
DF吉田麻也（サウサンプトン＝25）
FW香川真司（マンチェスターU＝25）
DF酒井宏樹（ハノーバー＝24）
FW清武弘嗣（ニュルンベルク＝24）
FW柿谷曜一朗（C大阪＝24）
FW大迫勇也（ケルン＝24）
FW斎藤学（横浜＝24）
DF酒井高徳（シュツットガルト＝23）
MF山口蛍（C大阪＝23）
＜18年ロシア大会＞平均年齢は28・26歳
GK川島永嗣（メス＝35）
MF長谷部誠（Eフランクフルト＝34）
MF本田圭佑（パチューカ＝32）
FW岡崎慎司（レスター＝32）
GK東口順昭（G大阪＝32）
DF長友佑都（ガラタサライ＝31）
DF槙野智章（浦和＝31）
MF乾貴士（エイバル＝30）
MF香川真司（ドルトムント＝29）
DF吉田麻也（サウサンプトン＝29）
FW大迫勇也（ブレーメン＝28）
DF酒井宏樹（マルセイユ＝28）
MF原口元気（デュッセルドルフ＝27）
MF山口蛍（C大阪＝27）
DF酒井高徳（ハンブルガーSV＝27）
MF柴崎岳（ヘタフェ＝26）
MF宇佐美貴史（デュッセルドルフ＝26）
DF昌子源（鹿島＝25）
DF遠藤航（浦和＝25）
FW武藤嘉紀（マインツ＝25）
MF大島僚太（川崎F＝25）
DF植田直通（鹿島＝23）
GK中村航輔（柏＝23）
＜22年カタール大会＞平均年齢は27・73歳
GK川島永嗣（ストラスブール＝39）
DF長友佑都（FC東京＝36）
DF吉田麻也（シャルケ＝34）
GK権田修一（清水＝33）
DF酒井宏樹（浦和＝32）
DF谷口彰悟（川崎F＝31）
MF柴崎岳（レガネス＝30）
GKシュミット・ダニエル（シントトロイデン＝30）
MF遠藤航（シュツットガルト＝29）
MF伊東純也（Sランス＝29）
DF山根視来（川崎F＝28）
FW浅野拓磨（ボーフム＝28）
MF南野拓実（モナコ＝27）
MF守田英正（スポルティング＝27）
MF鎌田大地（Eフランクフルト＝26）
DF板倉滉（ボルシアMG＝25）
MF三笘薫（ブライトン＝25）
MF相馬勇紀（名古屋＝25）
FW前田大然（セルティック＝25）
FW堂安律（フライブルク＝24）
MF田中碧（デュッセルドルフ＝24）
FW上田綺世（セルクル・ブリュージュ＝24）
DF冨安健洋（アーセナル＝23）
FW町野修斗（湘南＝23）
DF伊藤洋輝（シュツットガルト＝23）
MF久保建英（Rソシエダード＝21）