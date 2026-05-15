【W杯代表発表】“新旧サッカー王国”静岡＆神奈川 8大会連続で出身者がW杯メンバー入り
日本サッカー協会(JFA)は15日に都内で会見を行い、サッカーW杯北中米大会（6月11日開幕）に臨む日本代表メンバーを発表した。サッカー王国として名高い静岡県出身のFW後藤啓介（シントトロイデン＝20）、DF伊藤洋輝（Bミュンヘン＝27）が選出された。また神奈川県出身ではMF遠藤航（リバプール＝33）ら8人が選ばれた。
静岡と神奈川の2県だけが、日本がW杯初出場を果たした1998年フランス大会から8大会連続でW杯に県勢を輩出している。
＜北中米W杯日本代表＞
【GK】
早川 友基（鹿島＝27）神奈川
大迫 敬介（広島＝26）鹿児島
鈴木 彩艶（パルマ＝23）埼玉
【DF】
長友 佑都（FC東京＝39）愛媛
谷口 彰悟（シントトロイデン＝34）熊本
渡辺 剛（フェイエノールト＝29）埼玉
板倉 滉（アヤックス＝29）神奈川
伊藤 洋輝（Bミュンヘン＝27）静岡
冨安 健洋（アヤックス＝27）福岡
菅原 由勢（ブレーメン＝25）愛知
瀬古 歩夢（ルアーブル＝25）大阪
鈴木淳之介（コペンハーゲン＝22）岐阜
【MF/FW】
伊東 純也（ゲンク＝33）神奈川
遠藤 航（リバプール＝33）神奈川
鎌田 大地（クリスタルパレス＝29）愛媛
前田 大然（セルティック＝28）大阪
小川 航基（NECナイメヘン＝28）神奈川
田中 碧（リーズ＝27）神奈川
上田 綺世（フェイエノールト＝27）茨城
堂安 律（Eフランクフルト＝27）兵庫
佐野 海舟（マインツ＝25）岡山
中村 敬斗（Sランス＝25）千葉
鈴木 唯人（フライブルク＝24）神奈川
久保 建英（Rソシエダード＝24）神奈川
塩貝 健人（ウォルフスブルク＝21）東京
後藤 啓介（シントトロイデン＝20）静岡
＜過去の静岡県出身者＞
▼98年フランス
川口能活、小野伸二、中山雅史、服部年宏、相馬直樹、斉藤俊秀、伊東輝悦、名波浩、平野孝
▼2002年日韓
川口能活、小野伸二、中山雅史、服部年宏、市川大祐、西澤明訓
▼06年ドイツ
川口能活、小野伸二、高原直泰
▼10年南アフリカ
川口能活、長谷部誠、内田篤人、矢野貴章
▼14年ブラジル
長谷部誠、内田篤人
▼18年ロシア
長谷部誠、大島僚太
▼22年カタール
伊藤洋輝
＜過去の神奈川県出身者＞
▼98年フランス
岡野 雅行
▼02年日韓
森岡隆三
▼06年ドイツ
茂庭照幸、中村俊輔
▼10年南アフリカ
中村俊輔
▼14年ブラジル
斎藤学
▼18年ロシア
遠藤航
▼22年カタール
遠藤航、山根視来、板倉滉、三笘薫、久保建英、伊東純也、田中碧