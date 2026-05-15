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　日本サッカー協会(JFA)は15日に都内で会見を行い、サッカーW杯北中米大会（6月11日開幕）に臨む日本代表メンバーを発表した。サッカー王国として名高い静岡県出身のFW後藤啓介（シントトロイデン＝20）、DF伊藤洋輝（Bミュンヘン＝27）が選出された。また神奈川県出身ではMF遠藤航（リバプール＝33）ら8人が選ばれた。

　静岡と神奈川の2県だけが、日本がW杯初出場を果たした1998年フランス大会から8大会連続でW杯に県勢を輩出している。

＜北中米W杯日本代表＞

【GK】

早川　友基（鹿島＝27）神奈川

大迫　敬介（広島＝26）鹿児島

鈴木　彩艶（パルマ＝23）埼玉

【DF】

長友　佑都（FC東京＝39）愛媛

谷口　彰悟（シントトロイデン＝34）熊本

渡辺　　剛（フェイエノールト＝29）埼玉

板倉　　滉（アヤックス＝29）神奈川

伊藤　洋輝（Bミュンヘン＝27）静岡

冨安　健洋（アヤックス＝27）福岡

菅原　由勢（ブレーメン＝25）愛知

瀬古　歩夢（ルアーブル＝25）大阪

鈴木淳之介（コペンハーゲン＝22）岐阜

【MF/FW】

伊東　純也（ゲンク＝33）神奈川

遠藤　　航（リバプール＝33）神奈川

鎌田　大地（クリスタルパレス＝29）愛媛

前田　大然（セルティック＝28）大阪

小川　航基（NECナイメヘン＝28）神奈川

田中　　碧（リーズ＝27）神奈川

上田　綺世（フェイエノールト＝27）茨城

堂安　　律（Eフランクフルト＝27）兵庫

佐野　海舟（マインツ＝25）岡山

中村　敬斗（Sランス＝25）千葉

鈴木　唯人（フライブルク＝24）神奈川

久保　建英（Rソシエダード＝24）神奈川

塩貝　健人（ウォルフスブルク＝21）東京

後藤　啓介（シントトロイデン＝20）静岡

＜過去の静岡県出身者＞

　▼98年フランス

　川口能活、小野伸二、中山雅史、服部年宏、相馬直樹、斉藤俊秀、伊東輝悦、名波浩、平野孝

　▼2002年日韓

　川口能活、小野伸二、中山雅史、服部年宏、市川大祐、西澤明訓

　▼06年ドイツ

　川口能活、小野伸二、高原直泰

　▼10年南アフリカ

　川口能活、長谷部誠、内田篤人、矢野貴章

　▼14年ブラジル

　長谷部誠、内田篤人

　▼18年ロシア

　長谷部誠、大島僚太

　▼22年カタール

　伊藤洋輝

＜過去の神奈川県出身者＞

　▼98年フランス

　岡野　雅行

　▼02年日韓

　森岡隆三

　▼06年ドイツ

　茂庭照幸、中村俊輔

　▼10年南アフリカ

　中村俊輔

　▼14年ブラジル

　斎藤学

　▼18年ロシア

　遠藤航

　▼22年カタール

　遠藤航、山根視来、板倉滉、三笘薫、久保建英、伊東純也、田中碧