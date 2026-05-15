きょう15日（金）午後は関東も含めて晴れ、カラッとした暑さになるでしょう。週末にかけて気温は上昇し、特にあさって17日（日）は30℃以上の真夏日が続出する予想です。

【写真で見る】17日（日）は真夏日続出 熱中症対策を

九州〜北海道で25℃以上の夏日

きょう15日（金）午前は雲が広がって、風がややヒンヤリと感じられた関東も、午後は日ざしに恵まれて気温が上がるでしょう。最高気温は九州から北海道にかけても25℃以上の夏日になる予想です。

【きょう15日（金）の各地の予想最高気温】

札幌 ：23℃ 釧路：11℃

青森 ：24℃ 盛岡：27℃

仙台 ：21℃ 新潟：20℃

長野 ：25℃ 金沢：22℃

名古屋：27℃ 東京：25℃

大阪 ：28℃ 岡山：28℃

広島 ：28℃ 松江：23℃

高知 ：28℃ 福岡：27℃

鹿児島：28℃ 那覇：26℃

あすも日ざしたっぷり洗濯日和

あす16日（土）は関東も朝から青空が広がるでしょう。梅雨入りしている沖縄も晴れ、全国的に絶好の洗濯日和になりそうです。朝は過ごしやすい気温の所が多く、昼間はきょう15日（金）よりも暑くなるでしょう。東京は27℃、名古屋と大阪は28℃、岡山と盛岡は29℃の予想です。

あさっては真夏日続出 熱中症対策を

あさって17日（日）になると九州から東北南部にかけても30℃以上の真夏日になるでしょう。熊谷（埼玉）や熊本は31℃まで上がる見通しです。まだ体が暑さに慣れていない時季ですので、週末にかけて、急な暑さによる熱中症に十分ご注意ください。