『ジョン・ウィック』シリーズより、ドニー・イェン演じる盲目の暗殺者ケインのスピンオフ映画『Caine（原題）』に、「ストレンジャー・シングス 未知の世界」のビリー役で知られるデイカー・モンゴメリが出演することが明らかとなった。米が報じている。

オーストラリア出身のモンゴメリーは、「ストレンジャー・シングス」のビリー役で、危険な魅力と攻撃的な存在感を放つキャラクターとして世界的ブレイクを果たした。近年は『エルヴィス』（2022）や、2026年7月22日に日本公開されるガス・ヴァン・サント監督作『デッドマンズ・ワイヤー』にも出演している。

今後は『ジャンク／死と惨劇』（1979）のリメイク映画への主演のほか、2026年公開予定『The Engagement （原題）』では監督デビューを果たす。また、詩集『DKMH』も出版するなど多彩な活動を展開している注目株だ。

ドニー・イェン演じるケインは、『ジョン・ウィック：コンセクエンス』（2023）で初登場したキャラクター。かつてジョン・ウィックと友情を育んだ凄腕の暗殺者だが、娘を守るため、ハイ・テーブルの命令に従ってジョンと敵対した。本作では『コンセクエンス』ののち、ハイ・テーブルから解放されたケインに焦点が当てられるという。

現時点でモンゴメリーの役柄は明かされていない。危険なカリスマ性を魅力とする俳優だけに、物語を大きく揺さぶるキャラクターを演じることが期待される。

イェンは監督・主演を兼任し、アキラ役のリナ・サワヤマも続投。『コンセクエンス』のポストクレジットシーンでは、真田広之演じるシマヅ・コウジを殺されたアキラが、ケインへの復讐を胸に接近する場面が描かれていた。

脚本は『THE BATMAN－ザ・バットマン－』続編や、キアヌ・リーブス原作のコミック『BRZRKR』の映画化作品を手掛けるマットソン・トムリンとマイケル・マクグレールが担当。プロデューサーには、シリーズを支えてきたチャド・スタエルスキ、バジル・イワニク、エリカ・リー、キアヌ・リーブスらが名を連ねる。

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