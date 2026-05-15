ユニクロのグラフィックTシャツブランド「UT」は、5年ぶり2度目となるYOASOBIとコラボレーションしたUTを7月中旬から発売する。今回は、YOASOBIのクリエイティブを全面的に支えている4名のクリエイターたちがYOASOBIの2人をテーマにデザインを書き下ろした、UTだけの特別なコレクション。デザインは計4種類あり、今回のためだけに書き下ろした「YOASOBI」の特別なロゴも落とし込まれている。ボディはさまざまなスタイリングに合わせやすい、リラックスフィットを採用。二人の音楽の世界観を感じてもらえるコレクションになっている。

「YOASOBI UT」では、YOASOBIの音楽やストーリーを服というキャンバスに落とし込むため、4名のクリエイターとコラボレーションしたアートワークを制作した。それぞれが異なるバックグラウンドや表現手法を持ちアニメーション、イラストレーション、ストリートアート、SF的ビジュアルまで、多様な視点からYOASOBIの楽曲や思想を再解釈した。1枚のUTの中に、物語や感情、クリエイターならではの個性が詰まっている。

Ayaseさんは、「5年ぶりにUTとのコラボが実現し、本当に嬉しい。前回が『YOASOBI』の自己紹介だとしたら、今回は今の僕らが表現したいことを、より全面的に打ち出したコレクションになっている。普段から一緒に仕事をしているクリエイターたちと制作したので、それぞれ異なるデザインの中にも共通して宿るYOASOBIらしさを、ぜひ感じてもらえたらと思う」とコメントしている。

ikuraさんは、「この5年で、さまざまな形に進化してきたYOASOBIの『今』を、いつも一緒にクリエイティブを作ってきた4名のクリエイターのみんなが、それぞれの視点でデザインに込めてくれた。YOASOBIを知っている人も、このUTで初めて出会う人も、『好きだな』と思ったその気持ちのまま、自由に楽しんで着てもらえたらとても嬉しい」とコメントしている。

［小売価格］1990円

［発売日］7月中旬

ユニクロ＝https://www.uniqlo.com/jp/ja