平均ボール支配率もゴール期待値も堂々の１位。“インプレッシブ”を表現できている横浜FCのポテンシャル。26-27を見据え、ブレずに高みを目ざす
須藤大輔監督を招聘し、攻撃的で魅力的かつ感動を与える「インプレッシブ・サッカー」を掲げる横浜FC。2026-27シーズンの“前哨戦”でもあるJ２・J３百年構想リーグでは、残り２試合の時点で地域リーグラウンドEAST-Aの５位と中位に甘んじるも、目ざすべきスタイルに関わる各スタッツでは上々のデータが見て取れる。
Ｊリーグの公式サイト（５月14日時点）によると、リーグ全体で「平均ボール支配率（58.3％）」と「ゴール期待値（31.2％）」では堂々の１位。能動的に相手ゴールへ迫るサッカーを展開しているのが分かる。
シュート総数（281本）や１試合平均シュート数（17.6本）は２位、チャンスクリエイトの総数（213回）と１試合平均（13.3％）は２位タイと、いずれも高い数値が出ている一方で、シュート決定率は10.7％で18位タイ。思うようにチャンスは作れているが、“最後の局面”に改善の余地を残す。
須藤監督もこうしたデータを承知したうえで、現時点でのチームの仕上がり具合を「50％」と評価する。ただ「我々がやりたいことがしっかりできている」と手応えも口にし、さらなるブラッシュアップを期す。
「攻撃している時のポジションを良くすれば、おそらく相手エンドでもう一回、ボールをハントできる、しっかり守備を構築できていれば。そうするとゴール期待値ももっと上がるし、ゴール期待値に近づくようなゴール数が取れるのではないかと思っています」
16節終了時の総得点では、EAST-Aの１位を確定させたベガルタ仙台と同じリーグ最多の30点。それでも順位が５位であるのは、リーグで３番目に多い27失点という守備面の課題も関係しているからだろう。
「理想とするインプレッシブ、魅了するっていうところで、攻守ともに足りない部分はある」と認める指揮官は、現状の攻撃力をより高めながら、守備力の良化にも目を光らせる。そして「自分たちを信じて、やり続けることが26-27に必要」と表情を引き締めた。
取材・文●広島由寛（サッカーダイジェストWeb編集部）
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Ｊリーグの公式サイト（５月14日時点）によると、リーグ全体で「平均ボール支配率（58.3％）」と「ゴール期待値（31.2％）」では堂々の１位。能動的に相手ゴールへ迫るサッカーを展開しているのが分かる。
須藤監督もこうしたデータを承知したうえで、現時点でのチームの仕上がり具合を「50％」と評価する。ただ「我々がやりたいことがしっかりできている」と手応えも口にし、さらなるブラッシュアップを期す。
「攻撃している時のポジションを良くすれば、おそらく相手エンドでもう一回、ボールをハントできる、しっかり守備を構築できていれば。そうするとゴール期待値ももっと上がるし、ゴール期待値に近づくようなゴール数が取れるのではないかと思っています」
16節終了時の総得点では、EAST-Aの１位を確定させたベガルタ仙台と同じリーグ最多の30点。それでも順位が５位であるのは、リーグで３番目に多い27失点という守備面の課題も関係しているからだろう。
「理想とするインプレッシブ、魅了するっていうところで、攻守ともに足りない部分はある」と認める指揮官は、現状の攻撃力をより高めながら、守備力の良化にも目を光らせる。そして「自分たちを信じて、やり続けることが26-27に必要」と表情を引き締めた。
取材・文●広島由寛（サッカーダイジェストWeb編集部）
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