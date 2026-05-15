平均ボール支配率もゴール期待値も堂々の１位。“インプレッシブ”を表現できている横浜FCのポテンシャル。26-27を見据え、ブレずに高みを目ざす

平均ボール支配率もゴール期待値も堂々の１位。“インプレッシブ”を表現できている横浜FCのポテンシャル。26-27を見据え、ブレずに高みを目ざす