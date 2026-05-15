人気YouTuberのサワ(30)が13日、自身のYouTubeチャンネルで動画を更新。約4年の不妊治療の末、妻が第1子を妊娠したことを発表した。



【写真】2022年には豪華な結婚披露宴 サワ＆エリマネ夫妻

サワはYouTubeの登録者が3チャンネル合計で390万人超を誇るウクライナ出身の人気YouTuber。2022年2月に同チャンネルのサポートをしていた「エリマネ」という女性と結婚を発表している。弟のヤンと合わせて「サワヤン」としてコンビで活動していたが、今年1月に方向性の違いで、兄弟での活動を解消した。



この日、サワは「サワから皆さんへ大事なお知らせが2つあります」と題し動画を公開。「まず1つ目なんですけど、私サワ、今年の秋に父親になります」と発表した。「エリマネ(妻)と約4年に及ぶ妊活、そしてようやくですね子供を授かってくれまして、秋ごろに誕生する予定です」と詳細も知らせた。



「妻が言っていいとのことだったんで言うんですけど、免疫性不妊症(身体が精子や受精卵を異物とみなして攻撃する抗体を産生し、受精や着床を阻害する症状)という一種の病気を患っていた」と公表。そのため「なかなか子供はできにくい、自然妊娠はできないということでいろいろな形で妊活を続けておりました」と話し、「ここまで支えてくださった皆さまに感謝の気持ちを伝えたくてご報告しました」と伝えた。



2つ目の報告として、「来年の秋に、4年ぶりのフィジーク(健康的で美しい逆三角形の筋肉美を競うフィットネス競技)の大会に出場しようと思います」と宣言。出場の理由を「4年前にフィジークの大会に出たときに2位だったんですけど、次出るときは自分が父親になるときだなと決めておりました」と明かし、「子供が誕生してからだいたい1年後ぐらい。父親として自分の子供、エリマネに感謝の気持ちを込めて、もう一度かっこいいパパを見せれるように一生懸命挑戦させていただきます」と話した。



ファンからは「ほんと大変だったと思う。おめでとう！」「またあのサワの肉体が見れるんか。熱すぎんだろ」「応援する以外選択肢がない」「ついに、サワがパパに…！」と祝福の声が寄せられた。



（よろず～ニュース編集部）