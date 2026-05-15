ニュージーランド代表がW杯で着用するユニフォームに注目

北中米ワールドカップ（W杯）は現地時間6月11日に開幕する。

新フォーマットでの開催となるなか、サッカーユニフォーム研究家である「ともさん」はニュージーランド代表がW杯本大会で着用する一着に注目している。

今大会はアメリカ、カナダ、メキシコの共同開催。3か国での共同開催は初となり、出場国も32チームから48チームへと増加した。4チームずつの12グループに分かれ、上位2チームと、3位チームの中で成績が上位の8チームが決勝トーナメント（ラウンド32）へと進出する。

各国本大会へ向けて準備を進め、着用する新ユニフォームも続々と発表。ニュージーランド代表は2024年からPumaがサプライヤーを務める。ラグビーは「オールブラックス」、サッカーは「オールホワイツ」だったが、今回は黒が1stユニフォーム扱いのようだ。

「1stユニフォームはブラック基調となり、シャツ全面にシルバー・フェン（銀シダ）のグラフィックが施されている。2ndはマオリ語で『風』を意味する「ハウ」にインスパイアされたデザインとなっている」と、ともさんはデザインに言及している。（FOOTBALL ZONE編集部）