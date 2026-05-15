西野未姫が自身のYouTubeに「5月8日に第二子を無事出産しました！」を更新。第二子出産までの記録を公開した。

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動画は妊娠が発覚した日からスタート。ベッドに横渡る西野が「もしかしたら妊娠してるかもしれない」とカメラに報告し、「一人っ子でもいいかなとも思ったんだけど、やっぱり私もけーも兄弟いるから、にこちゃんに兄弟作ってあげたいなっていう気持ちが結構強くて」と語る。その後、妊娠検査薬で陽性が出ると、驚きの表情で「嬉しい」と喜びつつも、「嘘みたい」と現実を受け入れられない様子も見せた。

その日の夜に、山本に「アウトレットのお土産」と言って、陽性の妊娠検査薬を渡すサプライズ報告をすると、山本は驚きながらも西野と握手を交わし喜びを露わにした。その後、西野の母や兄弟、親友の女優・平井杏奈、そして西野の父に報告する様子や、性別が男の子だと判明しおにぎりの形で山本に知らせるシーンも公開された。

安定期に入り、視聴者への報告動画を撮影。また、家族が増えたことで新しい部屋を借りたり、ファミリーカーとしてステップワゴンを購入したりと第二子誕生に向けて環境を整えていく。

そして、5月8日に第二子が誕生。付き添う山本の横で、赤ちゃんを抱えた西野は「みなさんにご報告です。5月8日、無事に男の子が誕生しました」「とっても安産でしたね」と報告。山本も「超安産でしょ」「計画無痛とはいえ10分で誕生いたしました」と話した。西野は「本当に無事に安産で生まれてくれて良かった」と安堵の表情を浮かべ、「出産に向けていっぱい応援してくれた皆さん、本当にありがとうございます。これから4人家族になります。4人家族の山本家をどうぞよろしくお願いします」と感謝の言葉を送った。

コメント欄には祝福の声に加えて、「握手、いつ見ても感動する」「これから家族4人の動画が益々楽しみで仕方ない」「自分の事のように嬉しい」「58歳のけいちょんの元に5月8日誕生とは何という孝行息子よ！」「けいちょんの方も視聴しましたが、出生時間も17時40分で時計で見たら5と8」「凄い奇跡の数字の重なりが、ヤバッ」などの声が寄せられた。

（文＝本 手）