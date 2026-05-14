「もやし」を食べ過ぎで現れる”3つの症状”はご存じですか？ 管理栄養士が解説！

もやしの健康効果や食べ過ぎると現れる症状はどのようなものでしょうか。メディカルドック管理栄養士がもやしの健康効果と食べ過ぎの症状について解説します。

※この記事はメディカルドックにて『「もやしを食べ過ぎる」と体にどんな異変が？ お手頃食材の盲点を管理栄養士が解説！』と題して公開した記事を再編集して配信している記事となります。

監修管理栄養士：

鈴木 友美（管理栄養士）

もやしとは？

現在、子育てをしながら在宅での仕事や活動に力を入れています。健診センターでの特定保健指導・栄養相談の経験を生かして、より多くの方々の健康をサポートできるように知識を深めています。

日本では、平安時代に書かれた最古の薬草書『本草和名（ほんぞうわみょう）』に「毛也之（もやし）」として記載されており、当時は薬用として栽培されていたと伝えられています。

もやしは種類ごとに食感や風味が異なり、料理の仕上がりにも大きく影響します。

それぞれの特徴を知っておくと、料理の幅がぐっと広がります。

◎緑豆もやし

最も一般的に流通しているもやしで、原料の緑豆は中国原産の「青小豆」とも呼ばれる豆です。

太めの軸で食べごたえがあり、みずみずしい食感が特徴です。

◎黒まめもやし（ブラックマッペ）

シャキシャキした歯ごたえと、豆の自然な甘みが魅力のもやしです。

原料の黒豆（ブラックマッペ）は小豆に近い品種で、インドの「ナン」にも使われる豆です。

豆もやしとは？

韓国料理のナムルやチゲに欠かせない、大きな豆が付いたもやしです。

歯ごたえがしっかりしており、加熱しても食感が損なわれにくい点が特徴です。

通常のもやしが「軽くてみずみずしい食感」を楽しむのに対し、豆もやしは「豆の旨みとしっかりした食感」を味わえます。

もやしは一日1袋まで食べて良い？

厚生労働省が推進している「健康日本21（第三次）」では、生活習慣病予防や健康維持のために、1日の野菜摂取量350g以上を目標としています。そのうち、緑黄色野菜を120g以上とし、残りを淡色野菜で補うことが推奨されています。

もやしは淡色野菜のひとつで、1袋あたり約200g前後のものが一般的です。そのため、1日1袋程度であれば野菜摂取量を補う選択肢のひとつといえるでしょう。ただし、もやしだけで野菜量を満たすのではなく、緑黄色野菜も組み合わせてバランスよく取り入れることが大切です。

もやしに明確な摂取上限は設けられていません。ただし、一度に大量に食べると食物繊維の影響でお腹が張ったり、ゆるくなったりすることがあります。体調に合わせて量を調整し、さまざまな野菜や主菜・主食と組み合わせた食事を心がけることが重要です。

もやしの健康効果

むくみ対策に役立つ

むくみの一因には、塩分（ナトリウム）のとり過ぎによる体内の水分バランスの乱れが関係していることがあります。カリウムは、体内の余分なナトリウムの排出を助ける働きがあるため、食事から適切に摂取することが大切です。

もやしにもカリウムが含まれており、なかでも豆もやしは緑豆もやしと比べてカリウムを多く含む傾向があります。そのため、日々の食事に取り入れることで、塩分摂取が多くなりがちな方の栄養バランスを整える一助となるでしょう。

ただし、むくみの原因は塩分だけでなく、運動不足や長時間同じ姿勢でいること、ホルモンバランスの変化などさまざまです。特に腎機能に不安がある方は、カリウム摂取について医師に相談することが望ましいでしょう。

腸内環境の改善

もやしには水溶性食物繊維と不溶性食物繊維の両方が含まれており、どちらもバランスよくとることで便秘対策に役立つ食材です。

食物繊維は人の消化酵素では分解されず、そのまま腸まで届くのが特徴です。

なかでも不溶性食物繊維は、水分を吸ってふくらみながら便のかさを増やし、腸をやさしく刺激して自然なお通じを促してくれます。

一方で水溶性食物繊維は、腸内の環境を整える働きがあり、こうした働きは便秘の改善だけでなく、腸内環境が整うことで肌の調子にも良い影響が期待できるため、大切な栄養素といえます。

肌の調子を整えるサポート

ビタミンCには強い抗酸化作用があり、体を守る力を支えるだけでなく、肌の調子を整えるうえでも大切な役割を果たします。

風邪などへの抵抗力を高めたり、鉄分の吸収を助けたりと、日々の健康を支える働きに加えて、肌のハリを保つために欠かせないコラーゲンの生成にも関わっています。

もやしの食べ過ぎで現れる症状

下痢・軟便になりやすい

もやしには食物繊維が含まれているため、食べ過ぎると腸が刺激され、下痢や軟便につながることがあります。

特に胃腸が敏感な方は、急に量を増やすことでお腹がゆるくなりやすいため、体調に合わせてほどよい量を心がけることが大切です。

栄養バランスの偏り

もやしは低カロリーでヘルシーな食材ですが、それだけに頼りすぎると必要な栄養が不足してしまうことがあります。

ビタミンやたんぱく質など、他の食品からとりたい栄養素も多いため、もやしはあくまで”プラス一品”として取り入れ、バランスの良い食事を意識することが大切です。

腹痛・ゴロゴロしやすい

食物繊維が多いもやしを一度にたくさん食べると、腸内でガスが発生しやすくなり、お腹がゴロゴロしたり張ったりすることがあります。

特に不溶性食物繊維は便のかさを増やす働きがあるため、量が多いと負担になりやすいことがあります。

ゆっくり噛んで食べたり、加熱して消化しやすくすることで負担を軽減できます。

豆もやしの食べ過ぎで現れる症状

食べ過ぎによる体への影響

豆もやしは、一般的な緑豆もやしに比べてたんぱく質をやや多く含むのが特徴です。ただし、通常の食事量であれば、豆もやしだけでたんぱく質の摂り過ぎになることはほとんどありません。一方で、どの食品でも同様ですが、一度に大量に食べると消化器に負担がかかり、お腹の張りや不快感につながることがあります。特に腎臓の病気などで医師からたんぱく質やカリウムの摂取制限を指示されている方は、事前に医師へ相談することが大切です。

おなかのハリや便秘になりやすい

豆もやしには不溶性食物繊維が多く含まれており、お腹の張りやゴロゴロ感につながることがあります。

水分が不足していると便が固くなり、かえって便秘を招くことも。ゆっくり噛んで食べたり、水分をしっかりとることで、負担をやわらげることができます。

「もやしの食べ過ぎ」についてよくある質問

ここまでもやしについて紹介しました。ここでは「もやしの食べ過ぎ」についてよくある質問に、メディカルドック監修医がお答えします。

もやしを毎日食べるとどんな効果が現れますか

鈴木 友美

もやしを毎日食べることで、食物繊維やビタミンC、葉酸、カリウムなどを摂取することができるのでお腹を整える効果や、かさがあるので満足感が得やすかったりと体にも嬉しい効果が期待できます。

もやしを毎日食べる場合、1日何袋までなら良いでしょうか？

鈴木 友美

毎日食べる量の目安としては、1日1袋（約200g）程度が、無理なく続けやすい量といえるでしょう。もやしは食物繊維を含むため、体質や体調によっては一度に多く食べるとお腹が張ったり、ゆるくなることがあります。そのため、様子を見ながら量を調整することが大切です。また、もやしは低カロリーで取り入れやすい反面、それだけに偏ると栄養バランスが崩れやすくなります。ほかの野菜や主菜・主食と組み合わせ、毎日の食事の一部として上手に取り入れましょう。

まとめ

もやしは種類ごとに食感や栄養が異なり、料理に取り入れやすい身近な食材です。

アスパラギン酸やカリウム、食物繊維、ビタミンCなどが含まれ、むくみ対策や腸内環境の改善、肌の調子を整えるサポートなど、健康面でも役立ちます。

ただし、食べ過ぎるとお腹の張りや下痢、栄養の偏りにつながることがあるため、ほかの食材と組み合わせながら適量を意識することが大切です。

調理や保存の工夫を取り入れれば、毎日の食事に無理なく活用できます。

「もやし」と関連する病気

「もやし」と関連する病気は2個ほどあります。

各病気の症状・原因・治療方法など詳細はリンクからメディカルドックの解説記事をご覧ください。

内分泌・代謝系の病気

下痢

腹痛

「もやし」と関連する症状

「もやし」と関連している、似ている症状は5個ほどあります。

各症状・原因・治療方法などについての詳細はリンクからメディカルドックの解説記事をご覧ください。

もやしに関連する症状

ガスがたまりやすい

お腹の張り

軽い腹痛

下痢

吐き気

参考文献

もやしについて（もやし生産者協会）

健康日本21アクション支援システム Webサイト

超簡単！もやしをいつもより長く保存する方法［冷蔵＆冷凍］（カゴメ株式会社）