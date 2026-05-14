地元・神戸で会見、今後は指導者へ

フィギュアスケート女子の坂本花織（シスメックス）が13日、地元の兵庫・神戸市内で引退会見に出席した。26歳で現役生活に別れを告げた会見。その最後に、突然の結婚発表を行った。5月5日に一般男性と入籍したという。坂本はその後、テレビインタビューでお相手からサプライズ発表の際に言われた言葉を明かした。

坂本は会見の最後に「この場を借りてご報告します。先日結婚いたしました」とサプライズ報告。報道陣から「おお〜！」とどよめきが起きた。相手は同い年、大学時代に出会ったという。「本当に真逆な方で、常に冷静で物事を考えられる人。でも楽しむことを忘れず一緒におもしろいことをしてくれる人。フィギュアスケートの関係者ではないです」と説明した。

坂本は会見後、TBS系列のMBSが行ったインタビューに応じた。会見で発表するとパートナーに伝えていたか聞かれると「伝えてきました」とし、「失言するなよ」と言われたことを告白。「『心配や』って言われました」と笑った。

夫婦間の微笑ましいやり取りにネット上のフィギュアファンもほっこり。「なんか坂本さんらしくて好き」「このやりとり聞いただけで可愛らしい夫婦で素敵なお相手なんやろうな」「キュンキュンするわ」「釘さす旦那さん笑」などの声が上がった。



（THE ANSWER編集部）