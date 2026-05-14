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YouTubeチャンネル「PERFECT BEERぬーまが日本一のビール屋になるまで、酒場とビールを探求する番組。」が、「【アメリカからも!?キャラの濃いファンが大集合】みんなで騒いで食べて飲みまくり!!第3回PBファンミーティング開催!」と題した動画を公開しました。動画では、株式会社PERFECT BEERの藤沼正俊氏が、月額制のサブスク会員とスタッフが交流するイベントの様子をレポートしています。



藤沼氏によると、ファンミーティングは月に1回開催されており、普段は聞けない常連客のリアルな意見を聞き、コミュニケーションを取る場として設けられているといいます。会場となった門前仲町のキッチン本店には、常連客や外国からの旅行者など、多様なファンが集まりました。



イベントの目玉として、参加者が自分でビールを注ぐ「ビール注ぎ体験」が用意されています。スタッフがグラスに沿わせる角度や泡の立て方を丁寧にレクチャーし、初めて注いだ参加者からは「うまい！」と歓声が上がるなど、和やかな雰囲気が収められています。



動画の終盤では、来店回数187回を誇る常連客や、4年前のクラウドファンディングがきっかけで通い始めたというファンへのインタビューを実施。お店の魅力を問われた常連客からは、「美味しいビールが飲める」「スタッフさんがいろんな人がいる、そこが一番楽しいところかな」といった本音が語られました。



さらに、今年で創立10周年を迎える同社は、8月10日に横浜で船を貸し切った200名規模の「10周年記念船上パーティー」を開催すると発表しました。ビールを愛するファンとスタッフの強い絆が感じられるイベントは、参加者にとって特別な体験となっているようです。