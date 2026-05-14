日本テレビ系の朝の情報番組『DayDay.』が、「放送予定」と伝えていた取材内容を直前で全カットし、批判を浴びている。

「発端となったのは、ポケモンカードゲーム（ポケカ）の転売問題を追及しているXアカウント『くま』さんへの取材でした。

番組スタッフは5月11日、ベトナム・中国系の組織的転売グループ『ベトチャイ』について、《詳細を伺いたく》とDMで依頼しました。くまさんは『転売撲滅につながるなら』という思いから、取材に全面協力したそうです。そのうえで、Xで《日テレから取材。ベトチャイ覚悟しとけ!》と、期待を込めて告知していました」（芸能担当記者）

さらに、翌12日の夕方には、番組側から《現状5月13日放送予定ですが、生放送のため変更の可能性もございます》と連絡が届いたため、くまさんもフォロワーへ《明日9時に日テレで放送予定です!!》と報告。ところが、13日の放送を確認しても、ベトチャイ関連の内容はいっさい流れなかったという。

「土壇場での“お蔵入り”に、くまさんは落胆し、13日、Xに《日テレの取材はもう受けないことにした》《ベトチャイのことたくさん伝えたのに》《取材した時間なんだったんだよ》と投稿しました。この怒りの投稿は瞬く間に拡散され、3000リポスト、1.5万いいねを超える反響を記録しました」（同前）

その後、くまさんが自ら番組側へ「なぜ放送されなかったのか」と問い合わせたところ、以下のような返答が届いたという。

《大変申し上げにくいのですが、くま様に聞き取りをさせていただいた内容のご紹介を検討しておりましたが、構成を詰めていく段階で時間の都合でご紹介させていただくことが叶いませんでした》

こうした経緯が広まると、X上では

《マスコミは自分らが流したい事を流してるだけ》

《あいつらは自分達の望む回答が得られないと絶対に放送しませんからね》

など、報道への不信感が噴出。“取材されたのに使われなかった経験”を持つユーザーからの共感も続々と集まっている。放送作家が背景を語る。

「生放送では時間の都合もあり、取材した内容がすべて使われるわけではありません。お蔵入り自体は、そこまで珍しいことではありません。しかし『DayDay.』が不誠実だったのは、くまさんが放送当日、自らオンエアを視聴して初めて『使われていない』事実を知ったということです。

番組スタッフも、毎朝のオンエアに向けて準備に追われていたのだとは思いますが、放送に入らないと判断した時点でくまさんに一報を入れておけば、こんな騒動にもならなかったはずです」

取材協力者へのフォローを怠り、“放置”してしまったことが問題というわけか。