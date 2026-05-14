歩き回れるようになった3匹の仔猫たち。成長してきて大変だったこと【著者インタビュー】
【漫画】本編を読む
思えば、やたらと保護猫を受け入れる人生だった。ライブドア公式ブログ「猫の手貸して」著者・ぴなぱさん（@pinapapinapa）は、3人の娘と夫の5人暮らし。昔から動物が好きで、保護団体などは通さず4匹の保護猫と暮らしてきた。どうやら、猫のしもべ（飼い主）になりそうな人間の調査や発掘をしているという秘密組織・ねこねこネットワーク（NNN）から「優良物件」としてロックオンされているようで――？
■里親探しもエサ代の確保も大学生には大変すぎて…
──保護した3匹の仔猫たちが成長したことで歩き回れるようになり、いたずらや粗相などがあったのではないかと思います。仔猫の成長に伴い大変だったことを教えてください。
ぴなぱさん（以下、ぴなぱ）：とにかくエサ代が大変でした。当時を思い返してみても、仔猫たちによる粗相はほとんどなかったです。そもそも、茶トラがいるから猫が引っかかるような物を家に置いていなかったのも大きかったのかもしれません。
ただ、仔猫たちが離乳食を卒業するまでは家で育てていたので、離乳食のエサと普通のエサ（カリカリ）が本当にお財布に痛くて……。一気にエサの消費量が増えてしまい、自分の米を買えなかったほどでした。まあ、でも、拾ってしまったのは自分だから、米は我慢して猫のエサを買っていましたね（笑）。
──最初は里親探しに難航したと描かれていました。猫の里親探しは仔猫時代が最も見つかりやすいと聞きますが、中々里親が見つからないことに対して焦りはありましたか？
ぴなぱ：当時はネットが今ほど普及していなかったし、里親会みたいなものもほとんどなくて。さらには猫を譲渡するためのツテもないから張り紙を貼って良い場所も中々見つけられないという状況だったんです。だから、知り合いに聞くしかなくて……そもそも「仔猫だから里親が見つかりやすい」という状況ではなかったんですよね。「里親が見つからない」ことへの焦り自体はあったんですが、もし見つからなかったらみんな飼おうと思っていました。
──2匹の仔猫が引き取られていったときの率直な気持ちを教えてください。
ぴなぱ：やっぱり寂しいという気持ちはありました。あの子たちはきょうだいだったので、引き離すのも心苦しいという思いもありました。ただ、当時の私には育てられる自信がなかったですし、手元から巣立ってくれて良かったなと思います。
取材・文＝押入れの人