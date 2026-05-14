■MLB ドジャース 4ー0 ジャイアンツ（日本時間14日、ドジャー・スタジアム）

【日程】3連覇に挑む大谷翔平、山本由伸らのドジャース2026年 対戦カード一覧

ドジャースの大谷翔平（31）が本拠地でのジャイアンツ戦に今季4度目となる投手のみで出場し、7回、105球を投げ、被安打4、奪三振8、四球2、失点0で今季3勝目を挙げた。

打線は3回、S.エスピナル（31）、M.ベッツ（33）の2者連続弾、続く4回にも加点し大谷を援護。リリーフ陣も無失点リレーで繋ぎ、完封勝利を収め連敗は4でストップした。大谷は今季全7試合でクオリティスタート（QS）を達成、メジャートップの防御率0.82をマークする好投で、4月16日のメッツ戦以来となる白星を挙げた。

試合後、大谷は「まずは自分のやるべきことを重視しながら、あとは打線の相手の反応を見ながらウィルと話して、コーチと話して組み立てていきました」と振り返った。

この試合の投球には「ボールの質的には前回の方が良かったと思う」と満足はしていない様子も「トータルで見たら今年は良い内容の年なのかなと思いますけど、1試合1試合、感覚というのが変わったりするので、バッティングもそうですけど良いのを継続するというのは難しいことなのかなと思っています」と話した。

前日には12試合53打席ぶりに今季7号アーチを放った大谷。打撃には「今のところ怪我なく来ているのはもちろんいいことですし、オフェンスの側でそこまでチームの助けに今のところなっている場面は少ないので、そこがしっかりと自分の形に、納得のできる形に戻ってくればよりチームへの貢献ができるんじゃないかなと思っています」と前向きな姿勢を見せた。

また、休養を挟みながらの調整については「そこはいろんな人と話しながら、休みを入れる時は入れながら。昨日の打席は比較的よかったと思うので、逆に明日のオフを利用しながら、自分の納得できる形を作れば有効に使えるんじゃないかなと思っています」と語った。

年齢を重ねての二刀流に「今が一番いいと思っていますし、まだまだ若いと思っているので、頑張りたいと思っています」と大谷。指揮官のD.ロバーツ監督（53）は「チーム全員で掴んだ勝利だったね。もちろんショウヘイの先発から始まって7回無失点。最後のイニングではダブルプレーにも助けられたけど、今夜の彼は本当に良かったよ」と大谷の投球を称賛。

さらに4得点で援護した打線も「状況に応じてすごくいいアプローチができていたと思う。内容のいい打席が多かったし、エスピナルとムーキーにホームランが出たのも大きかったね」と評価した。大谷が休養日を活用することには「野球の試合を見る時間というのも大事」とし、「少し遅めに球場入りして、まず体の状態をしっかり整えることができる。そして昨日つかんだ感覚をもとに、メカニック面を調整していける。そこはプラスになると思うよ」とコメントした。

