『サレタ側の復讐』“佳乃”篠田麻里子「ヤッたんだぁ？」狂気の暴走で同盟に亀裂？ ネット騒然「怖い…」「不協和音」
水崎綾女、篠田麻里子、矢吹奈子がトリプル主演するドラマ『サレタ側の復讐（ふくしゅう）〜同盟を結んだ妻たち〜』（テレビ東京系／毎週水曜深夜25時）の第7話が13日深夜に放送され、佳乃（篠田）の暴走ぶりが描かれると、ネット上には「怖い…」「何か過去にあるの？」「同盟が不協和音」などの声が相次いだ。
【写真】樹（高松アロハ）が壁ドン ハニートラップの仕掛け人となる奈津子（水崎綾女）
ついに本性を露わにし、不倫を開き直る夫・樹（高松アロハ）に、復讐を決意した麗奈（矢吹）。そんな中、復讐同盟の発起人でもある佳乃は「性加害をでっちあげる」と宣言し、情報を使って樹を脅すと言い始める。麗奈があ然としつつ「それ犯罪ですよね…？」と指摘すると、佳乃は表情を変えることなく「だったら何？ 浮気した奴らはこれくらいしないと絶望しないでしょ？」と応じる。
佳乃による計画が進んでいく中、麗奈は「やっぱり、復讐やんなきゃダメですか？」とポツリ。この言葉に佳乃は怒気をはらんだ口調で「はぁ？ アンタ何言ってんの？」と反応する。続けて佳乃が「まさか…ヤッたんだぁ？」と追及すると、麗奈は「だって…久しぶりに求められて嬉しかったんですもん…」と返答。佳乃の怒りは加速し「セックスしたぐらいで心変わりぃ!? アンタどんだけ優柔不断なわけぇ!?」と厳しい言葉で麗奈を責め立てる。
その後、奈津子（水崎）を仕掛け人とした樹へのハニートラップ計画が始動。佳乃が狂気をにじませながらミッションを遂行していく姿が描かれると、ネット上には「佳乃先輩が1番怖い…」「1人だけ熱量が桁違いなんだよ…」「復讐への異常なまでの執着は何か過去にあるの？」といった反響が続出。
さらに復讐に後ろ向きな麗奈を追い詰めていく佳乃の言動にも「エスカレートしてるよ同盟大丈夫か？」「同盟が不協和音」「仲間割れするとかじゃないよね…？？」などの投稿が集まっていた。
※高松アロハの「高」の正式な表記は「はしごだか」
【写真】樹（高松アロハ）が壁ドン ハニートラップの仕掛け人となる奈津子（水崎綾女）
ついに本性を露わにし、不倫を開き直る夫・樹（高松アロハ）に、復讐を決意した麗奈（矢吹）。そんな中、復讐同盟の発起人でもある佳乃は「性加害をでっちあげる」と宣言し、情報を使って樹を脅すと言い始める。麗奈があ然としつつ「それ犯罪ですよね…？」と指摘すると、佳乃は表情を変えることなく「だったら何？ 浮気した奴らはこれくらいしないと絶望しないでしょ？」と応じる。
その後、奈津子（水崎）を仕掛け人とした樹へのハニートラップ計画が始動。佳乃が狂気をにじませながらミッションを遂行していく姿が描かれると、ネット上には「佳乃先輩が1番怖い…」「1人だけ熱量が桁違いなんだよ…」「復讐への異常なまでの執着は何か過去にあるの？」といった反響が続出。
さらに復讐に後ろ向きな麗奈を追い詰めていく佳乃の言動にも「エスカレートしてるよ同盟大丈夫か？」「同盟が不協和音」「仲間割れするとかじゃないよね…？？」などの投稿が集まっていた。
※高松アロハの「高」の正式な表記は「はしごだか」