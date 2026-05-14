今年2月17日に56歳で死去したロックバンド「LUNA SEA」のドラムス、真矢（しんや、本名山田真矢＝やまだ・しんや）さんのお別れの会が14日、都内で約1000人が参加して行われ、妻で元モーニング娘。の石黒彩（48）が初めて取材対応した。

石黒は真矢さんについて「本当に、闘病中も笑顔を絶やさず…。本人が滅入ってると周りも悲しくなっちゃう。でも、いつも本人が誰よりも楽しそうに過ごしていた。周りはそれで勇気をもらっていたので、本当に強く優しい人だなって思います」と回顧。

「自分がめげてたら周りも気分がめげちゃうじゃないか、じゃあ僕は笑顔でいようっていう、その強い心ってなかなかできることではないと私は思っているので。その部分が本当に人間としても誰よりも尊敬してます」と、笑顔を絶やさず闘病を続けた真矢さんへの尊敬を力強く語った。

真矢さんは2020年にステージ4の大腸がんを患っていたことを公表。5年9カ月の闘病生活で、7回の手術や抗がん剤治療、放射線療法を受けながら全国ツアーや東京ドーム公演などで舞台上に立ち続けてきた。2020年にステージ4の大腸がん、昨夏に脳腫瘍を発表し、闘病していた。3月12日の公演でドラムを叩こうと懸命にリハビリを続けてきたが、かなわなかった。

献身的に支えた石黒は2月に自身のSNSで「本人は3月のライブに向け、そしてその先の完全復活に目標を立て、未来への希望にあふれる中での体調の急変、逝去となりました病気と戦い続け、その間も常に前向きで懸命な姿は誇らしくそんな真矢に寄り添い支えることが私の幸せでした」などとつづっていた。

祭壇には真矢さんの思い出の品が飾られた。右側には昨年2月23日の東京ドーム公演で真矢さん本人がドラムソロで叩いたドラムが、中央には最新のドラムセットで、本番では一度も叩くことはなかったドラムが、左側には昨年2月22、23日の東京ドーム公演で、メーンで演奏したドラムが置かれた。

祭壇の花の総数は約7000本。真矢さんが好きな紫色に彩られ、ダリア、トルコキキョウなどが飾られた。