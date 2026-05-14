【ブルボン】メロンを使ったアルフォートやエリーゼ、シルベーヌなど5品を新発売

ブルボンは、静岡県産クラウンメロンと北海道産の赤い果肉のメロンの味わいが楽しめる“メロンフェア”商品5品を2026年5月19日から期間限定で新発売する。全国の量販店、ドラッグストア、小売店、売店などで取り扱う。いずれもオープン価格。

【ブルボン メロンフェア商品の画像はこちら】

◆アルフォート北海道メロン

内容量:126g(個装紙込み)

賞味期限:9カ月

北海道メロンパウダーを練り込んだチョコレートと香ばしく焼きあげた全粒粉入りビスケットを組み合わせた。赤肉メロンの上品な甘さを感じることができるアルフォート。

※コンビニエンスストアでも取り扱う。

◆アルフォートミニチョコレートクラウンメロン

内容量:12個

賞味期限:10カ月

クラウンメロンのパウダーを練り込んだチョコレートと全粒粉ビスケットとを組み合わせた。

※コンビニエンスストアでも取り扱う。

◆シルベーヌ北海道メロン

内容量:6個

賞味期限:6カ月

バニラ風味のケーキでくちどけのよいクリームとメロンソースを挟み、表面をホワイトクリームでコーティングした。ミルキーな口当たりと北海道産メロンのパウダーを使用したメロンソースのコクのある味わいが楽しめる。

◆エリーゼクラウンメロン

内容量:32本(2本×16袋)

賞味期限:12カ月

サクッと軽い歯ざわりのウエハースでクラウンメロンクリームを包んだ。上品な香りと甘みをサクサクとしたウエハースとともに楽しめる。

※コンビニエンスストアでも取り扱う。

◆ロアンヌクラウンメロン

内容量:16枚(2枚×8袋)

賞味期限:12カ月

香ばしくサクッとやさしい食感のゴーフレットで、上品な甘さと香りのクラウンメロンクリームを挟んだ。ゴーフレットのくちどけと、クラウンメロンクリームの上品な味わいが楽しめる。