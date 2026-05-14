サバンナ高橋「ストッパ下痢止め」公式サイトから写真取り下げ
【モデルプレス＝2026/05/14】お笑いコンビ・サバンナの高橋茂雄がプロモーションキャラクターを務めるライオン「ストッパ下痢止め」の公式サイトで、13日までに高橋の写真掲載が取り下げられた。
【写真】「いじめられていた」発言撤回した45歳人気芸人
高橋は、同製品のCMキャラクターを15年間務めてきたが、13日夜までに公式サイトのトップページから高橋の写真は削除された。
お笑い芸人の中山功太は5日に配信された「ナオキマンの都市伝説ワイドショーSeason3」（ABEMA）に出演し「僕の体感でいったら10年くらいずっといじめられた先輩がいるんです」と告発。「今から生放送始まりますって時に『こいつのやっているあの仕事100万円もらってもやらへんわ』って言って…そんなの序の口」と言われたことを赤裸々に告白。同放送はネット上で拡散され、いじめた相手が誰なのか推測する声が上がっていた。
そんな中、高橋の名前が上がっていたことを受けて、相方・八木真澄がXにて「今回のことで、世間の皆様や後輩たち、多くの方々にご心配や不快な思いをおかけして申し訳ありません。全てコンビであるサバンナの責任です」と謝罪。その後、高橋もXを更新し「今回の中山功太との件ついて、多くの方々にご心配と不快な思いをおかけしてしまい、本当に申し訳ありません」と謝罪し、相方の八木真澄を間に入れて会話したことを改めて説明していた。（modelpress編集部）
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◆ サバンナ高橋「ストッパ下痢止め」広告削除
高橋は、同製品のCMキャラクターを15年間務めてきたが、13日夜までに公式サイトのトップページから高橋の写真は削除された。
◆高橋茂雄、中山功太の告発巡る騒動に謝罪
お笑い芸人の中山功太は5日に配信された「ナオキマンの都市伝説ワイドショーSeason3」（ABEMA）に出演し「僕の体感でいったら10年くらいずっといじめられた先輩がいるんです」と告発。「今から生放送始まりますって時に『こいつのやっているあの仕事100万円もらってもやらへんわ』って言って…そんなの序の口」と言われたことを赤裸々に告白。同放送はネット上で拡散され、いじめた相手が誰なのか推測する声が上がっていた。
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