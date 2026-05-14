マクドナルド“ご当地”バーガー発売！ 数量限定「聖闘士星矢」オリジナルパッケージで提供
「マクドナルド」は、5月20日（水）から期間限定で、日本各地の名物のおいしさを詰め込んだ“ご当地”シリーズを、全国の店舗で発売する。
【写真】「聖闘士星矢」の世界観が味わえる！ 数量限定パッケージがかっこいい
■全5種類
今回ご当地シリーズに登場するのは、バーガー3種、朝マック限定のマフィン1種、サイドメニュー1種から成る計5品。
「北海道じゃがチーズてりやき」は、ジューシーなポークパティに甘辛いてりやきソースをからめた「てりやきマックバーガー」に、ゴロゴロとしたポテトが食べ応え抜群の北海道じゃがチーズを組み合わせた一品だ。
また、ジューシーなチキンパティに、レタスとマヨソース、甘辛い手羽先風ソースを合わせた「名古屋名物 手羽先風黒胡椒ジューシーチキン」は、黒胡椒でパンチを効かせた、旨さと辛さがやみつきになる味わい。
さらに、博多明太子とバターの風味がクセになるマヨソースと、コクのあるチェダーチーズの相性が抜群な「博多明太バターてりやき」も用意される。
加えて、朝マック限定の新商品「北海道じゃがチーズてりやきマフィン」と、スパイスの香りやビーフとポークのうま味が食欲をそそる「シャカシャカポテト 金沢名物 黒カレー味」も展開され、ご当地の味が気軽に自宅で楽しめる。
なお、4種類の新作バーガーは、「聖闘士星矢」の人気キャラクターを使用した数量限定パッケージで提供。「北海道じゃがチーズてりやき」はペガサス星矢、「博多明太バターてりやき」はアンドロメダ瞬＆フェニックス一輝、「名古屋名物 手羽先風黒胡椒ジューシーチキン」はドラゴン紫龍、「北海道じゃがチーズてりやきマフィン」はキグナス氷河のデザインが描かれる。
■Lサイズを超える“グランド”が再登場
同日から、「コカ・コーラ」Mサイズの約2倍の量になった「グランドコーク」と、「マックフライポテト」Mサイズの約1．7倍の大きさになった「グランドフライ」が昨年に引き続き再登場。
加えて、「バリューセット」に＋200円支払うと「バリューセット（Mセット）」の「コカ・コーラ」と「マックフライポテト」がグランドサイズに変更可能な「グランドセット」も販売される。
【写真】「聖闘士星矢」の世界観が味わえる！ 数量限定パッケージがかっこいい
■全5種類
今回ご当地シリーズに登場するのは、バーガー3種、朝マック限定のマフィン1種、サイドメニュー1種から成る計5品。
「北海道じゃがチーズてりやき」は、ジューシーなポークパティに甘辛いてりやきソースをからめた「てりやきマックバーガー」に、ゴロゴロとしたポテトが食べ応え抜群の北海道じゃがチーズを組み合わせた一品だ。
さらに、博多明太子とバターの風味がクセになるマヨソースと、コクのあるチェダーチーズの相性が抜群な「博多明太バターてりやき」も用意される。
加えて、朝マック限定の新商品「北海道じゃがチーズてりやきマフィン」と、スパイスの香りやビーフとポークのうま味が食欲をそそる「シャカシャカポテト 金沢名物 黒カレー味」も展開され、ご当地の味が気軽に自宅で楽しめる。
なお、4種類の新作バーガーは、「聖闘士星矢」の人気キャラクターを使用した数量限定パッケージで提供。「北海道じゃがチーズてりやき」はペガサス星矢、「博多明太バターてりやき」はアンドロメダ瞬＆フェニックス一輝、「名古屋名物 手羽先風黒胡椒ジューシーチキン」はドラゴン紫龍、「北海道じゃがチーズてりやきマフィン」はキグナス氷河のデザインが描かれる。
■Lサイズを超える“グランド”が再登場
同日から、「コカ・コーラ」Mサイズの約2倍の量になった「グランドコーク」と、「マックフライポテト」Mサイズの約1．7倍の大きさになった「グランドフライ」が昨年に引き続き再登場。
加えて、「バリューセット」に＋200円支払うと「バリューセット（Mセット）」の「コカ・コーラ」と「マックフライポテト」がグランドサイズに変更可能な「グランドセット」も販売される。