【ドナルドダック、チップ＆デール/ショコラサンド「見ぃつけたっ」10枚入り パッケージA/パッケージB】 5月20日 発売予定 価格：各1,404円

グレープストーンは、「Disney SWEETS COLLECTION by 東京ばな奈」より「ドナルドダック、チップ＆デール/ショコラサンド『見ぃつけたっ』」を5月20日からJR東京駅店・東京ばな奈s（東京駅一番街内）、通販などで発売する。

「Disney SWEETS COLLECTION by 東京ばな奈」は、東京ばな奈とディズニーによるスイーツコレクション。昨年発売された「ドナルドダック、チップ＆デール/ショコラサンド『見ぃつけたっ』」が好評につき再登場する。さらに、新作グッズのランチトートバッグとポーチも販売される。6月9日は「ドナルドダック」の誕生日。

「ドナルドダック、チップ＆デール/ショコラサンド『見ぃつけたっ』」10枚入り

「ドナルドダック」のころころ変わる表情と「チップ＆デール」のにっこり笑顔も一緒に、シャリシャリッと軽やかに焼きあげたラングドシャクッキー。東京ばな奈が最高のミルキー感を目指して作りあげた“おいしいバナナミルクシェイク味のショコラ”を、はみだすほど大きくサンドしている。シャリッと一口かじると、口いっぱいに優しいミルキー感が広がる。

パッケージデザインは2種

パッケージA（「ドナルドダック」デザイン）

価格：1,404円

とびきりチャーミングな表情の「ドナルドダック」デザイン。ベレー帽とお揃いのブルーを基調としたデザインで、側面には「デイジーダック」とのデートの朝が描かれている。

※包装紙がけはございません。

※1箱にすべてのお菓子の絵柄が揃わない場合がございます。

パッケージB（「チップ＆デール」デザイン）

価格：1,404円

いたずら大好き仲良しコンビ「チップ＆デール」のデザイン。2匹とお揃いのブラウンカラーをベースに木の実が描かれ、側面には「ドナルドダック」と大はしゃぎする「チップ＆デール」が描かれている。

※包装紙がけはございません。

※1箱にすべてのお菓子の絵柄が揃わない場合がございます。

新作グッズ2種

「ドナルドダック」と「チップ＆デール」がデザインされたランチトートバッグとポーチが新登場する。

ドナルドダック/ランチトートバッグ

価格：1,300円

内ポケット付きの帆布素材のランチトートバッグ。表面は元気いっぱいな「ドナルドダック」の大きなフェイスデザイン、裏面には「チップ＆デール」も描かれている。内側には小物を整理できる便利なポケット付き。

「ドナルドダック、チップ＆デール/ショコラサンド『見ぃつけたっ』」10枚入り パッケージA ランチトートバッグセット

価格：2,500円

「ドナルドダック、チップ＆デール/ショコラサンド『見ぃつけたっ』」10枚入り パッケージAと「ドナルドダック/ランチトートバッグ」のセット商品。

チップ＆デール/ポーチ

価格：1,100円

ナチュラルな帆布素材を使用した、内ポケット付きのポーチ。楽しそうにハイタッチをする表面と、どんぐりを抱えた姿が愛らしい裏面でどこから見ても「チップ＆デール」の魅力を楽しめる。ポーチの中は、どんぐりが散りばめられたPOPな総柄。

「ドナルドダック、チップ＆デール/ショコラサンド『見ぃつけたっ』」10枚入り パッケージB チップ＆デール/ポーチセット

価格：2,300円

「ドナルドダック、チップ＆デール/ショコラサンド『見ぃつけたっ』」10枚入り パッケージBと「チップ＆デール/ポーチ」のセット商品。

店舗販売情報

【発売日】

5月20日（水）～6月23日（火）ごろまで

Disney SWEETS COLLECTION by 東京ばな奈 JR東京駅店、東京ばな奈s（JR東京駅 八重洲地下中央口改札外）

【取扱商品】

ドナルドダック、チップ＆デール/ショコラサンド「見ぃつけたっ」

・10枚入 パッケージA（ドナルドダック）

・10枚入 パッケージB（チップ＆デール）

・ドナルドダック/ランチトートバッグ

・パッケージA ランチトートバッグセット

・チップ＆デール/ポーチ

・パッケージB ポーチセット

東京ばな奈ワールド 東京ギフトパレット店（JR東京駅 八重洲北口改札外）

【取扱商品】

ドナルドダック、チップ＆デール/ショコラサンド「見ぃつけたっ」

・10枚入 パッケージA（ドナルドダック）

・10枚入 パッケージB（チップ＆デール）

・ドナルドダック/ランチトートバッグ

羽田空港 第1ターミナル 東京食賓館 Eゲート前（ゲート外）、羽田空港 第2ターミナル 東京食賓館 時計台3番前（ゲート外）

【取扱商品】

ドナルドダック、チップ＆デール/ショコラサンド「見ぃつけたっ」

・10枚入 パッケージA（ドナルドダック）

・10枚入 パッケージB（チップ＆デール）

通販情報

【受付期間】

5月18日（月）10時～

□公式オンラインショップ「パクとモグ」

□パクとモグスイーツショップ 楽天市場店

□パクとモグスイーツショップ Yahoo!店

□パクとモグスイーツショップ HANEDAshopping店

【取扱商品】

・ドナルドダック、チップ&デール/ショコラサンド「見ぃつけたっ」10枚入 パッケージA

・ドナルドダック、チップ&デール/ショコラサンド「見ぃつけたっ」10枚入 パッケージB

・ドナルドダック、チップ&デール/ショコラサンド「見ぃつけたっ」10枚入 パッケージA ランチトートバッグセット

・ドナルドダック、チップ&デール/ショコラサンド「見ぃつけたっ」10枚入 パッケージB ポーチセット

※グッズ（単品）のお取り扱いはございません。

※受付期間中であっても、商品がなくなり次第受付を終了させていただきます。予めご了承ください。

(C) Disney