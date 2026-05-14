東京ばな奈より「ドナルドダック、チップ＆デール/ショコラサンド『見ぃつけたっ』」が5月20日から再登場ランチトートバッグやポーチの新作グッズも販売
グレープストーンは、「Disney SWEETS COLLECTION by 東京ばな奈」より「ドナルドダック、チップ＆デール/ショコラサンド『見ぃつけたっ』」を5月20日からJR東京駅店・東京ばな奈s（東京駅一番街内）、通販などで発売する。
「Disney SWEETS COLLECTION by 東京ばな奈」は、東京ばな奈とディズニーによるスイーツコレクション。昨年発売された「ドナルドダック、チップ＆デール/ショコラサンド『見ぃつけたっ』」が好評につき再登場する。さらに、新作グッズのランチトートバッグとポーチも販売される。6月9日は「ドナルドダック」の誕生日。
「ドナルドダック、チップ＆デール/ショコラサンド『見ぃつけたっ』」10枚入り
「ドナルドダック」のころころ変わる表情と「チップ＆デール」のにっこり笑顔も一緒に、シャリシャリッと軽やかに焼きあげたラングドシャクッキー。東京ばな奈が最高のミルキー感を目指して作りあげた“おいしいバナナミルクシェイク味のショコラ”を、はみだすほど大きくサンドしている。シャリッと一口かじると、口いっぱいに優しいミルキー感が広がる。
パッケージデザインは2種
パッケージA（「ドナルドダック」デザイン）
価格：1,404円
とびきりチャーミングな表情の「ドナルドダック」デザイン。ベレー帽とお揃いのブルーを基調としたデザインで、側面には「デイジーダック」とのデートの朝が描かれている。
※包装紙がけはございません。
※1箱にすべてのお菓子の絵柄が揃わない場合がございます。
パッケージB（「チップ＆デール」デザイン）
価格：1,404円
いたずら大好き仲良しコンビ「チップ＆デール」のデザイン。2匹とお揃いのブラウンカラーをベースに木の実が描かれ、側面には「ドナルドダック」と大はしゃぎする「チップ＆デール」が描かれている。
※包装紙がけはございません。
※1箱にすべてのお菓子の絵柄が揃わない場合がございます。
新作グッズ2種
「ドナルドダック」と「チップ＆デール」がデザインされたランチトートバッグとポーチが新登場する。
ドナルドダック/ランチトートバッグ
価格：1,300円
内ポケット付きの帆布素材のランチトートバッグ。表面は元気いっぱいな「ドナルドダック」の大きなフェイスデザイン、裏面には「チップ＆デール」も描かれている。内側には小物を整理できる便利なポケット付き。
「ドナルドダック、チップ＆デール/ショコラサンド『見ぃつけたっ』」10枚入り パッケージA ランチトートバッグセット
価格：2,500円
「ドナルドダック、チップ＆デール/ショコラサンド『見ぃつけたっ』」10枚入り パッケージAと「ドナルドダック/ランチトートバッグ」のセット商品。
チップ＆デール/ポーチ
価格：1,100円
ナチュラルな帆布素材を使用した、内ポケット付きのポーチ。楽しそうにハイタッチをする表面と、どんぐりを抱えた姿が愛らしい裏面でどこから見ても「チップ＆デール」の魅力を楽しめる。ポーチの中は、どんぐりが散りばめられたPOPな総柄。
「ドナルドダック、チップ＆デール/ショコラサンド『見ぃつけたっ』」10枚入り パッケージB チップ＆デール/ポーチセット
価格：2,300円
「ドナルドダック、チップ＆デール/ショコラサンド『見ぃつけたっ』」10枚入り パッケージBと「チップ＆デール/ポーチ」のセット商品。
店舗販売情報
【発売日】
5月20日（水）～6月23日（火）ごろまで
Disney SWEETS COLLECTION by 東京ばな奈 JR東京駅店、東京ばな奈s（JR東京駅 八重洲地下中央口改札外）
【取扱商品】
ドナルドダック、チップ＆デール/ショコラサンド「見ぃつけたっ」
・10枚入 パッケージA（ドナルドダック）
・10枚入 パッケージB（チップ＆デール）
・ドナルドダック/ランチトートバッグ
・パッケージA ランチトートバッグセット
・チップ＆デール/ポーチ
・パッケージB ポーチセット
東京ばな奈ワールド 東京ギフトパレット店（JR東京駅 八重洲北口改札外）
【取扱商品】
ドナルドダック、チップ＆デール/ショコラサンド「見ぃつけたっ」
・10枚入 パッケージA（ドナルドダック）
・10枚入 パッケージB（チップ＆デール）
・ドナルドダック/ランチトートバッグ
羽田空港 第1ターミナル 東京食賓館 Eゲート前（ゲート外）、羽田空港 第2ターミナル 東京食賓館 時計台3番前（ゲート外）
【取扱商品】
ドナルドダック、チップ＆デール/ショコラサンド「見ぃつけたっ」
・10枚入 パッケージA（ドナルドダック）
・10枚入 パッケージB（チップ＆デール）
通販情報
【受付期間】
5月18日（月）10時～
□公式オンラインショップ「パクとモグ」
□パクとモグスイーツショップ 楽天市場店
□パクとモグスイーツショップ Yahoo!店
□パクとモグスイーツショップ HANEDAshopping店
【取扱商品】
・ドナルドダック、チップ&デール/ショコラサンド「見ぃつけたっ」10枚入 パッケージA
・ドナルドダック、チップ&デール/ショコラサンド「見ぃつけたっ」10枚入 パッケージB
・ドナルドダック、チップ&デール/ショコラサンド「見ぃつけたっ」10枚入 パッケージA ランチトートバッグセット
・ドナルドダック、チップ&デール/ショコラサンド「見ぃつけたっ」10枚入 パッケージB ポーチセット
※グッズ（単品）のお取り扱いはございません。
※受付期間中であっても、商品がなくなり次第受付を終了させていただきます。予めご了承ください。
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