日本代表戦はどこで見れる？ W杯決勝T1回戦までテレビ放送・ネット配信が決定
FIFAワールドカップ2026開幕まで約1カ月となった。
日本代表は日本時間6月15日にW杯初戦を迎えるなか、現時点で発表されている日本代表の放送予定は以下の通り。※日程はすべて日本時間。
試合情報
日付：2026年6月15日（月）
時刻：5時キックオフ
会場：ダラス・スタジアム（アメリカ）
放送予定
テレビ放送：NHK総合
ネット配信：DAZN
試合情報
日付：2026年6月21日（日）
時刻：13時キックオフ
会場：エスタディオ・モンテレイ（メキシコ）
放送予定
テレビ放送：日本テレビ、NHK BS
ネット配信：DAZN
試合情報
日付：2026年6月26日（金）
時刻：8時キックオフ
会場：ダラス・スタジアム（アメリカ）
放送予定
テレビ放送：NHK総合
ネット配信：DAZN
なお、ネット配信はDAZNが全試合独占配信するが、日本代表がグループステージを突破した場合、決勝トーナメント1回戦（ベスト32）は、フジテレビ系列でテレビ放送されることも決定しており、放送日時はグループステージ終了後に明らかになる。
日本代表は日本時間6月15日にW杯初戦を迎えるなか、現時点で発表されている日本代表の放送予定は以下の通り。※日程はすべて日本時間。
●グループステージ第1節 オランダ代表戦
試合情報
日付：2026年6月15日（月）
時刻：5時キックオフ
会場：ダラス・スタジアム（アメリカ）
放送予定
テレビ放送：NHK総合
ネット配信：DAZN
●グループステージ第2節 チュニジア代表戦
試合情報
日付：2026年6月21日（日）
時刻：13時キックオフ
会場：エスタディオ・モンテレイ（メキシコ）
放送予定
テレビ放送：日本テレビ、NHK BS
ネット配信：DAZN
●グループステージ第3節 スウェーデン代表戦
試合情報
日付：2026年6月26日（金）
時刻：8時キックオフ
会場：ダラス・スタジアム（アメリカ）
放送予定
テレビ放送：NHK総合
ネット配信：DAZN
なお、ネット配信はDAZNが全試合独占配信するが、日本代表がグループステージを突破した場合、決勝トーナメント1回戦（ベスト32）は、フジテレビ系列でテレビ放送されることも決定しており、放送日時はグループステージ終了後に明らかになる。