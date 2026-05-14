「2026年春ドラマ」序盤、満足度ランキングTOP10 『月夜行路』『銀河の一票』『田鎖ブラザーズ』話題作が続々ランクイン
4月より放送をスタートした今期春ドラマ。放送開始から数話が放送され、ドラマファンの評価も定まりつつある。ORICON NEWSでは今春に放送開始されたドラマにおける満足度調査を実施。回答データをもとに算出した「総合満足度スコア」にてランキングを公開した。春ドラマ序盤までで“満足度”の高かった3つの作品について、好評なポイントを回答者のコメントを交え紹介する。
【2026年春ドラマ】序盤の満足度ランキングTOP10 一覧＆コメントも
■1位 『月夜行路―答えは名作の中に―』（毎週水曜 後10：00／日本テレビ系）総合満足度スコア：3.32
満足度ランキング1位に輝いたのは俳優の波瑠と麻生久美子がW主演を務める、日本テレビ系水曜ドラマ『月夜行路―答えは名作の中に―』。本作は、人気ミステリー作家・秋吉理香子氏による同名小説『月夜行路』（講談社）の実写化。仕事に追われる夫と反抗期の子どもたちにないがしろにされ、家庭に居場所を失った専業主婦・沢辻涼子（麻生）と、文学を愛する銀座のミックスバーのママ・野宮ルナ（波瑠）という、対照的な2人が主人公となり、文学の知識をフルに生かしながら事件の真相と入り組んだ人間ドラマをひも解いていく痛快文学ロードミステリー。
アンケートで特に満足度の高かった項目は、キャスト・主演（★ 3.75）、キャスト・主演以外（★ 3.56）、映像（★ 3.49）で、全作品の平均との差が最も大きく相対的に高評価だったのはセリフ（★ 3.47）の満足度だった。
回答者からは、「主演・波瑠さんの品のある演技が良いと思います」（兵庫県／50代／女性）「主演2人が全くストレスの無い芝居をしてくれている」(東京都／30代／男性)などW主演を務める波瑠・麻生の演技が高く評価されたほか、「カズト役の作間龍斗さんの謎が気になります。涼子への想いの深さが感じられた演技が良かったです。」(神奈川県／20代／女性)と主演以外のキャストの演技も高評価。さらに、全作品の平均との差が最も大きく、相対的に高評価だったセリフの満足度には、「また今回も最後に意味深なセリフが有り、次が気になる展開となっている」(神奈川県／40代／男性)「ロケ地が馴染みのある大坂なので分かりやすくて良い。文学作品のタイトルぐらいしか知らないから舞台となる場所を説明しながら周り、ミステリー要素もあって面白い」(兵庫県／50代／女性)など、謎を残したまま物語が展開する構成や、文学作品の知識を紹介しながら繰り広げられる名所巡りに高い評価が集まった。
■2位 『銀河の一票』（毎週月曜 後10：00／カンテレ・フジテレビ系）総合満足度スコア：3.29
満足度ランキング2位となったのは、俳優の黒木華が主演を務める、カンテレ・フジテレビ系月10ドラマ『銀河の一票』。本作は、政治家の不正を密告する告発文をきっかけに、すべてを失った与党幹事長の娘で秘書の星野茉莉（黒木）が、偶然出会った政治素人のスナックママ・月岡あかり（野呂佳代）を東京都知事にすべく選挙に挑む、新たな“選挙エンターテインメント”。若くして政治の世界で生きてきた女性と、市井に生きる女性がタッグを組み、都知事を目指して奮闘する50日間の物語を描く。
アンケートで特に満足度の高かった項目は、キャスト・主演（★ 3.68）、キャスト・主演以外（★ 3.62）、ストーリー（★ 3.50）で、全作品の平均との差が最も大きく相対的に高評価だったのはストーリーの満足度だった。
回答者からは、「黒木さんと野呂さんの掛け合いがおもしろい」(大阪府／50代／女性）「野呂ちゃんと黒木華のコンビがなんか最高！」(千葉県／40代／男性)とバディとして活躍する2人の掛け合いが高評価。ストーリーの満足度においても、「政界の裏はあんな風なのかとリアル感があって面白い」(群馬県／50代／女性)「黒木華はいつもながら上手い。野呂佳代の演技も自然体で好感をもてる。今後のストーリー展開に期待」(埼玉県／50代／男性)とキャストの演技含め、今後のストーリー展開への期待がうかがえた。
■3位 『田鎖ブラザーズ』（毎週金曜 後10：00／TBS系）総合満足度スコア：3.28
満足度ランキング3位となったのは、俳優の岡田将生が主演を務める、TBS金曜ドラマ『田鎖ブラザーズ』。本作は2010年4月27日に殺人罪などの公訴時効が廃止されたものの、わずか2日の差で両親殺害事件の時効が成立してしまった兄弟“田鎖ブラザーズ”の物語。岡田が刑事の兄・田鎖真、染谷将太が検視官の弟・田鎖稔を演じ、2人が凶悪事件に向き合いながら31年前の「田鎖家一家殺傷事件」の真相を追い続ける。
アンケートで特に満足度の高かった項目は、キャスト・主演（★ 3.67）、キャスト・主演以外（★ 3.55）、ストーリー（★ 3.40）で、全作品の平均との差が最も大きく相対的に高評価だったのはストーリーの満足度だった。
回答者からは、「岡田さんと染谷さんの演技がよい。本当の兄弟みたいに息がぴったりでかけあいが楽しい」(千葉県／50代／女性)「両親が殺害され兄弟で犯人捜しは『流星の絆』を思い出してしまうが、正反対な役の岡田将生さんと染谷将太さんの演技がとてもいい」(兵庫県／50代／女性)と兄弟役を演じる岡田と染谷の演技力の高さが好評。高く評価を得たストーリーの満足度も、「内容をよく知らずに見たのですがとても面白い内容で岡田さんと染谷さんの違った感じの兄弟のキャラクター性や今後が気になる展開など満足度が高く次回以降も楽しみになる内容だと思いました」(埼玉県／40代／男性)「最後でひっくり返る展開が面白かった」(香川県／30代／女性)と、衝撃の事実が次々と明らかになるも、謎が深まる展開に期待の声が寄せられた。
4位以下は次の通り。
■4位『リボーン 〜最後のヒーロー〜』（毎週火曜 後9：00／テレビ朝日系）総合満足度スコア:3.24
■5位『魯山人のかまど』（毎週火曜 後10：00／NHK総合ほか）総合満足度スコア:3.17
■6位『時すでにおスシ!?』（毎週火曜 後10：00／TBS系）総合満足度スコア:3.17
■7位『産まない女はダメですか？ DINKsのトツキトオカ』（毎週月曜 後11：06／テレビ東京系）総合満足度スコア:3.17
■8位『未解決の女 警視庁文書捜査官 Season3』（毎週木曜 後9：00／テレビ朝日系）総合満足度スコア:3.15
■9位『コンビニ兄弟 テンダネス門司港こがね村店』（毎週火曜 後10：00／NHK総合ほか）総合満足度スコア:3.10
■10位『夫婦別姓刑事』（毎週火曜 後9：00／フジテレビ系）総合満足度スコア:3.10
【調査概要】
≪対象作品≫ 2026年3月30日以降に放送開始で対象放送期間に地上波（深夜枠除く）で放送されたドラマ
≪対象放送期間≫ 2026年3月30日（月）〜5月3日（日）
≪スコア算出方法≫ 自社モニター690人における満足度調査を毎週継続的に実施。回答データの満足度と視聴数から「総合満足度スコア」を算出、ランキング化
【2026年春ドラマ】序盤の満足度ランキングTOP10 一覧＆コメントも
■1位 『月夜行路―答えは名作の中に―』（毎週水曜 後10：00／日本テレビ系）総合満足度スコア：3.32
アンケートで特に満足度の高かった項目は、キャスト・主演（★ 3.75）、キャスト・主演以外（★ 3.56）、映像（★ 3.49）で、全作品の平均との差が最も大きく相対的に高評価だったのはセリフ（★ 3.47）の満足度だった。
回答者からは、「主演・波瑠さんの品のある演技が良いと思います」（兵庫県／50代／女性）「主演2人が全くストレスの無い芝居をしてくれている」(東京都／30代／男性)などW主演を務める波瑠・麻生の演技が高く評価されたほか、「カズト役の作間龍斗さんの謎が気になります。涼子への想いの深さが感じられた演技が良かったです。」(神奈川県／20代／女性)と主演以外のキャストの演技も高評価。さらに、全作品の平均との差が最も大きく、相対的に高評価だったセリフの満足度には、「また今回も最後に意味深なセリフが有り、次が気になる展開となっている」(神奈川県／40代／男性)「ロケ地が馴染みのある大坂なので分かりやすくて良い。文学作品のタイトルぐらいしか知らないから舞台となる場所を説明しながら周り、ミステリー要素もあって面白い」(兵庫県／50代／女性)など、謎を残したまま物語が展開する構成や、文学作品の知識を紹介しながら繰り広げられる名所巡りに高い評価が集まった。
■2位 『銀河の一票』（毎週月曜 後10：00／カンテレ・フジテレビ系）総合満足度スコア：3.29
満足度ランキング2位となったのは、俳優の黒木華が主演を務める、カンテレ・フジテレビ系月10ドラマ『銀河の一票』。本作は、政治家の不正を密告する告発文をきっかけに、すべてを失った与党幹事長の娘で秘書の星野茉莉（黒木）が、偶然出会った政治素人のスナックママ・月岡あかり（野呂佳代）を東京都知事にすべく選挙に挑む、新たな“選挙エンターテインメント”。若くして政治の世界で生きてきた女性と、市井に生きる女性がタッグを組み、都知事を目指して奮闘する50日間の物語を描く。
アンケートで特に満足度の高かった項目は、キャスト・主演（★ 3.68）、キャスト・主演以外（★ 3.62）、ストーリー（★ 3.50）で、全作品の平均との差が最も大きく相対的に高評価だったのはストーリーの満足度だった。
回答者からは、「黒木さんと野呂さんの掛け合いがおもしろい」(大阪府／50代／女性）「野呂ちゃんと黒木華のコンビがなんか最高！」(千葉県／40代／男性)とバディとして活躍する2人の掛け合いが高評価。ストーリーの満足度においても、「政界の裏はあんな風なのかとリアル感があって面白い」(群馬県／50代／女性)「黒木華はいつもながら上手い。野呂佳代の演技も自然体で好感をもてる。今後のストーリー展開に期待」(埼玉県／50代／男性)とキャストの演技含め、今後のストーリー展開への期待がうかがえた。
■3位 『田鎖ブラザーズ』（毎週金曜 後10：00／TBS系）総合満足度スコア：3.28
満足度ランキング3位となったのは、俳優の岡田将生が主演を務める、TBS金曜ドラマ『田鎖ブラザーズ』。本作は2010年4月27日に殺人罪などの公訴時効が廃止されたものの、わずか2日の差で両親殺害事件の時効が成立してしまった兄弟“田鎖ブラザーズ”の物語。岡田が刑事の兄・田鎖真、染谷将太が検視官の弟・田鎖稔を演じ、2人が凶悪事件に向き合いながら31年前の「田鎖家一家殺傷事件」の真相を追い続ける。
アンケートで特に満足度の高かった項目は、キャスト・主演（★ 3.67）、キャスト・主演以外（★ 3.55）、ストーリー（★ 3.40）で、全作品の平均との差が最も大きく相対的に高評価だったのはストーリーの満足度だった。
回答者からは、「岡田さんと染谷さんの演技がよい。本当の兄弟みたいに息がぴったりでかけあいが楽しい」(千葉県／50代／女性)「両親が殺害され兄弟で犯人捜しは『流星の絆』を思い出してしまうが、正反対な役の岡田将生さんと染谷将太さんの演技がとてもいい」(兵庫県／50代／女性)と兄弟役を演じる岡田と染谷の演技力の高さが好評。高く評価を得たストーリーの満足度も、「内容をよく知らずに見たのですがとても面白い内容で岡田さんと染谷さんの違った感じの兄弟のキャラクター性や今後が気になる展開など満足度が高く次回以降も楽しみになる内容だと思いました」(埼玉県／40代／男性)「最後でひっくり返る展開が面白かった」(香川県／30代／女性)と、衝撃の事実が次々と明らかになるも、謎が深まる展開に期待の声が寄せられた。
4位以下は次の通り。
■4位『リボーン 〜最後のヒーロー〜』（毎週火曜 後9：00／テレビ朝日系）総合満足度スコア:3.24
■5位『魯山人のかまど』（毎週火曜 後10：00／NHK総合ほか）総合満足度スコア:3.17
■6位『時すでにおスシ!?』（毎週火曜 後10：00／TBS系）総合満足度スコア:3.17
■7位『産まない女はダメですか？ DINKsのトツキトオカ』（毎週月曜 後11：06／テレビ東京系）総合満足度スコア:3.17
■8位『未解決の女 警視庁文書捜査官 Season3』（毎週木曜 後9：00／テレビ朝日系）総合満足度スコア:3.15
■9位『コンビニ兄弟 テンダネス門司港こがね村店』（毎週火曜 後10：00／NHK総合ほか）総合満足度スコア:3.10
■10位『夫婦別姓刑事』（毎週火曜 後9：00／フジテレビ系）総合満足度スコア:3.10
【調査概要】
≪対象作品≫ 2026年3月30日以降に放送開始で対象放送期間に地上波（深夜枠除く）で放送されたドラマ
≪対象放送期間≫ 2026年3月30日（月）〜5月3日（日）
≪スコア算出方法≫ 自社モニター690人における満足度調査を毎週継続的に実施。回答データの満足度と視聴数から「総合満足度スコア」を算出、ランキング化