できたての味をそのままに！？ “特殊冷凍”で食品業界に革命を
5月9日（土）に放送した「ブレイクスルー」（毎週土曜 午前10時30分）を、「TVer」「ネットもテレ東」「テレ東BIZ」で配信中！
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【動画】できたての味をそのままに！？ “特殊冷凍”で食品業界に革命を
冷凍した食品が解凍後も風味や鮮度を損なわず、まるでできたてのような味わいを保てる特殊な冷凍機がある。冷気の送風方法を工夫し急速に冷凍することで、食品の細胞を破壊せず、新鮮なまま保存できるというものだ。
その技術を開発したのが、デイブレイクの木下昌之社長。木下はこの“特殊冷凍”技術を活用し、新たな販路の開拓やフードロス削減、さらには人手不足問題の解決につなげようとしている。
そんな革命的な冷凍技術で、食品業界に変革を起こそうとする開拓者に作家・相場英雄が迫る！
出演：相場英雄（作家）、佐々木明子（テレビ東京アナウンサー）
開拓者： デイブレイク 木下昌之 社長
ナレーター：谷田歩（俳優）
5月16日（土）は、「電力革命！“発火しない”リチウムイオン電池」を放送。
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【動画】できたての味をそのままに！？ “特殊冷凍”で食品業界に革命を
冷凍した食品が解凍後も風味や鮮度を損なわず、まるでできたてのような味わいを保てる特殊な冷凍機がある。冷気の送風方法を工夫し急速に冷凍することで、食品の細胞を破壊せず、新鮮なまま保存できるというものだ。
その技術を開発したのが、デイブレイクの木下昌之社長。木下はこの“特殊冷凍”技術を活用し、新たな販路の開拓やフードロス削減、さらには人手不足問題の解決につなげようとしている。
そんな革命的な冷凍技術で、食品業界に変革を起こそうとする開拓者に作家・相場英雄が迫る！
出演：相場英雄（作家）、佐々木明子（テレビ東京アナウンサー）
開拓者： デイブレイク 木下昌之 社長
ナレーター：谷田歩（俳優）
5月16日（土）は、「電力革命！“発火しない”リチウムイオン電池」を放送。