本日の予定【発言・イベント】
8:00 ローガン・ダラス連銀総裁、イベント講演（質疑応答あり）
10:00 豪消費者インフレ期待（5月）
13:00 増日銀審議委員、経済同友会で講演
21:00 ミランFRB理事、ブルームバーグTV出演
23:15 シュミッド・カンザスシティ連銀総裁、イベント講演（質疑応答あり）
15日0:15 ピル英中銀チーフエコノミスト、会議出席
2:00 ハマック・クリーブランド連銀総裁、イベント開会挨拶
ボウマンFRB副議長、会議出席（質疑応答なし）
6:45 ウィリアムズNY連銀総裁、討論会出席（質疑応答あり）
8:00 バーFRB理事、会議出席（質疑応答あり）
トランプ米大統領と中国習近平国家主席、会談（北京）
BRICS外相会議（インド、15日まで）
※予定は変更することがあります
10:00 豪消費者インフレ期待（5月）
13:00 増日銀審議委員、経済同友会で講演
21:00 ミランFRB理事、ブルームバーグTV出演
23:15 シュミッド・カンザスシティ連銀総裁、イベント講演（質疑応答あり）
15日0:15 ピル英中銀チーフエコノミスト、会議出席
2:00 ハマック・クリーブランド連銀総裁、イベント開会挨拶
ボウマンFRB副議長、会議出席（質疑応答なし）
6:45 ウィリアムズNY連銀総裁、討論会出席（質疑応答あり）
8:00 バーFRB理事、会議出席（質疑応答あり）
トランプ米大統領と中国習近平国家主席、会談（北京）
BRICS外相会議（インド、15日まで）
※予定は変更することがあります