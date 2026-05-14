『今夜、秘密のキッチンで 』失われたキッチンの記憶…語られる事故の真相【第6話あらすじ】
俳優の木南晴夏が主演を務めるフジテレビ木曜劇場『今夜、秘密のキッチンで』（毎週木曜 後10：00）の第6話が14日に放送を迎える中、あらすじと場面カットが公開された。
【写真】 “模擬”お料理コーナーで笑顔を見せる木南晴夏&高杉真宙
本作は、誰もがうらやむ幸せな結婚をしたはずの主婦（木南晴夏）が、モラハラ夫からの仕打ちを受ける地獄のような日々を送る中、突然目の前に現れた“ある秘密を抱えた”イタリアンのシェフ（高杉真宙）と特別な夜のキッチンを舞台に恋に落ちていく“恋愛”×“料理”の大人のファンタジック・ラブストーリー。
■第6話あらすじ
慧（高杉真宙）のレシピノートで未完成だった料理『夏のポルペッテ』。そのレシピを完成させた夜、キッチンから慧が消えた――。それと同時に、星見台総合病院の一室では、藤子（瀧本美織）のそばで昏睡（こんすい）状態だった慧が意識を取り戻していた。
キッチンで１人きりレシピノートを抱きしめ、朝を迎えたあゆみ（木南晴夏）。一方、慧は病室で診察を受けていた。目の前で見守っていた藤子が「私が誰だか分かる？」と問うと、かすれた声で「…藤子」と答える。久しぶりに聞いたその声に、藤子は慧にすがりついて泣きじゃくる。
慧と会えなくなってから、あゆみは心に穴が空いてしまったような日々を送っていた。彼はもう、ここには現れないと分かっているのに――。
医師によると、慧の退院まで少なくとも２、３カ月を要するが、後遺症などの問題がなければそのうちリハビリも始められる。「一緒に頑張ろうね」という藤子の言葉に、慧は彼女の手をかすかに握り返す。そんな２人のやり取りを、林太郎（安井順平）は病室の隅から見ていた。
「慧くんの様子をたまに見てきて伝えようか？」と提案する林太郎に、それを断り、前に進もうとするあゆみ。それでもまだ気持ちが沈んだままのあゆみを心配する林太郎。
家族と向き合っていこうとするあゆみとキッチンでの記憶を完全に失った慧。
別々の道を歩み始める２人だが、運命はさらに大きく動いていき…。
【写真】 “模擬”お料理コーナーで笑顔を見せる木南晴夏&高杉真宙
本作は、誰もがうらやむ幸せな結婚をしたはずの主婦（木南晴夏）が、モラハラ夫からの仕打ちを受ける地獄のような日々を送る中、突然目の前に現れた“ある秘密を抱えた”イタリアンのシェフ（高杉真宙）と特別な夜のキッチンを舞台に恋に落ちていく“恋愛”×“料理”の大人のファンタジック・ラブストーリー。
慧（高杉真宙）のレシピノートで未完成だった料理『夏のポルペッテ』。そのレシピを完成させた夜、キッチンから慧が消えた――。それと同時に、星見台総合病院の一室では、藤子（瀧本美織）のそばで昏睡（こんすい）状態だった慧が意識を取り戻していた。
キッチンで１人きりレシピノートを抱きしめ、朝を迎えたあゆみ（木南晴夏）。一方、慧は病室で診察を受けていた。目の前で見守っていた藤子が「私が誰だか分かる？」と問うと、かすれた声で「…藤子」と答える。久しぶりに聞いたその声に、藤子は慧にすがりついて泣きじゃくる。
慧と会えなくなってから、あゆみは心に穴が空いてしまったような日々を送っていた。彼はもう、ここには現れないと分かっているのに――。
医師によると、慧の退院まで少なくとも２、３カ月を要するが、後遺症などの問題がなければそのうちリハビリも始められる。「一緒に頑張ろうね」という藤子の言葉に、慧は彼女の手をかすかに握り返す。そんな２人のやり取りを、林太郎（安井順平）は病室の隅から見ていた。
「慧くんの様子をたまに見てきて伝えようか？」と提案する林太郎に、それを断り、前に進もうとするあゆみ。それでもまだ気持ちが沈んだままのあゆみを心配する林太郎。
家族と向き合っていこうとするあゆみとキッチンでの記憶を完全に失った慧。
別々の道を歩み始める２人だが、運命はさらに大きく動いていき…。