ニュルで鍛えた本気のスポーツカー

2026年4月6日にトヨタ「GRヤリス」の一部改良モデル（26式／2026年モデル）が発売されました。

モータースポーツで得られた知見を活かし、パフォーマンス関連の装備を中心に改良が加えられています。

【画像】これが“まもなく登場”の「GRヤリス MORIZO RR」です！ 画像を見る！（30枚以上）

そんな進化を遂げたGRヤリスですが、2026年1月に特別仕様車が2種類発表されており、いずれも5月下旬に抽選申し込みが開始されます。

ひとつは「GRヤリス Sebastien Ogier 9x World Champion Edition（セバスチャン・オジエ 9x ワールドチャンピオンエディション）」。そしてもうひとつが今回紹介する「GRヤリス MORIZO RR」です。

GRヤリスは「モータースポーツを起点としたもっといいクルマづくり」という思想のもと誕生し、2020年9月に販売が開始されました。

2025年9月には、空力性能と冷却性能を強化し、安定した走行を実現する「エアロパフォーマンスパッケージ」が追加されました。

2026年4月6日発売の一部改良モデルでは、新意匠のGRステアリングを採用。操舵レスポンス向上のために小径化され、コーナリング時に手にフィットする左右グリップ形状が取り入れられています。

また、メーカーオプションの仕様にも変更が加えられました。具体的には、縦引きパーキングブレーキとナビパッケージ、あるいはコンフォートパッケージを同時に装着する場合、従来は非装着だったシートヒーターおよびステアリングヒーターが追加されます。

そのほか、電動パワーステアリングの設定や、RZ“High Performance”（エアロパフォーマンスパッケージ含む）に装着されるタイヤの仕様も変更されています。

そんなGRヤリスのなかでも特別限定車として位置づけられているのが、2026年1月にプロトタイプが発表されたMORIZO RRです。

モリゾウ氏（豊田章男会長）も参戦したニュルブルクリンク24時間耐久レースで培われた一体感のある走りを楽しめる特別仕様車。

カーボン製エンジンフードやカーボン製リアウイングをはじめ、GRヤリス標準仕様にはない専用エクステリアパーツが目立ちます。

専用リアウイングの装着で強力なダウンフォースを得るとともに、足回りの最適化によりニュルのような起伏の激しい環境下でもしっかりと路面に追従する特性としています。

ボディカラーはモリゾウ氏こだわりの専用色「グラベルカーキ」を採用。ピアノブラック加飾のラジエーターグリルは引き締まった印象を与えます。

ホイールはマットブロンズ、ブレーキキャリパーはモリゾウ氏のシグネチャーカラーであるイエローを採用。

そのほかには、フロントスポイラーやサイドスカート、MORIZOサイン入りフロントウインドウ、バックドアのMORIZO RR専用エンブレムの装着で特別感を演出しています。

運転席には外形が小さくなった新意匠のGR専用ステアリングを装備。ステアリングとシフトノブ＆ブーツ、パーキングブレーキレバー＆カバーにはスエード表皮とイエローステッチをあしらいました。

助手席側に装着されたMORIZO RR専用シリアルナンバー入りプレートが、限定モデルとしての特別感を印象づけます。

トランスミッションには8速ATの「GR-DAT」を採用。モリゾウ氏とともに開発された四駆制御モードにも注目です。4WDモードセレクトは通常モデルに対し「GRAVEL」モードが「MORIZO」モードに置き換わっています。

MORIZOモードでは前後輪の駆動力配分が50：50となります。販売は2026年5月下旬よりスマートフォンアプリ「GR app」から国内では100台限定での抽選申し込みを開始予定です。