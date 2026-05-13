MLB公式サイトのホワイトソックス番スコット・マーキン氏が投稿した

ホワイトソックス番記者が日本のお菓子を手にして歓喜の声を上げている。MLB公式サイトで同球団の番記者を務めるスコット・マーキン氏が自身のX（旧ツイッター）を更新し、日本のお菓子の写真を投稿。かつては懐疑的だったものが、今では完全に真逆の感想になったようだ。

マーキン記者は「私は日本のキットカットを持っていることを、今は誇りに思います！」と綴り、日本でお馴染みの抹茶ショコラ味のパッケージ写真を投稿した。以前の味の感想については、考えるマークの絵文字などを添えて“懐疑的”だったと見られる。しかし、どうやら今では考えが一変したようだ。

いったい何が起きたのか。一つは、今季から村上宗隆内野手がチームに合流したことも考えられる。日本が生んだスラッガーの加入に伴い、キットカットに再チャレンジしたことで印象が変わったのかもしれない。

ホワイトソックスと言えば、村上が移籍に伴って本拠地のクラブハウスに温水洗浄便座の設置を要望したことでも知られている。今回のマーキン記者の日本製商品の投稿から見ても、シカゴに着実に日本文化が広まっていると言えそうだ。（Full-Count編集部）