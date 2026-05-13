カラフルな色づかいとともに立体的な作品を楽しめます。長崎市の浜屋百貨店で3Dアートの展示会が始まりました。

（栗山 真乙 アナウンサー）

「ポップなテイストで世界の景色が描かれていて、まるで旅行しているような気分を味わえます」

メジャーリーグドジャースの優勝記念作品に。

日本の風景を描いた新作アートには長崎を象徴する平和祈念像も。

紙を立体的に貼り付ける独特の技法で世界各地の風景を表現しています。

長崎市の浜屋百貨店できょうから始まった「3Dアート展」。

ニューヨークを拠点に活動する芸術家のチャールズ・ファジーノさんの作品やグッズなど約30点を展示しています。

（来場者）

「全国の名所が作ってあるものを、すごくかわいいなと思って夫と一緒に見ていた」

「飛び出しているような感じがあってどれを見てもすごいなという印象」

（販売スタッフ 矢ヶ部 朝子さん）

「立体感のあるアートですので、実際に会場にいらして作品を見ていただくと、より飛び出す絵本のような世界観が楽しめる」

展示は19日までで、気に入った作品はその場で購入できるということです。