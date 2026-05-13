この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「カフェグルメ散歩日記 | toko」が、「【銀座ランチ】銀座で唯一！元首相も通った🇲🇾マレーシア料理店のランチが味もコスパも最高でした」を公開した。マレーシアの元首相・マハティール氏も訪れたという銀座の名店「ラサ マレーシア」を訪れ、その本格的な味わいと驚きのコストパフォーマンスを紹介している。

お店が位置するのは、銀座のレンガ通り。一歩店内に足を踏み入れると、現地の雑誌や愛らしいサルのぬいぐるみが飾られており、まるでマレーシアを旅しているかのようなワクワクする空間が広がっている。

今回注文したのは、同店でやみつきになると評判の「チャークエテャオ（マレーシア風焼ききしめん）」。映像では、箸で持ち上げられた平打ち麺から特有のもちもち感が視覚からも伝わってくる。米粉の麺には海老やもやし、ニラがたっぷりと絡み、自家製の辛味調味料をたっぷりかけて味を変えると、より一層食欲がそそられるとおすすめしている。

特筆すべきは、その圧倒的なコストパフォーマンスである。メインの焼ききしめんに加え、優しい味わいのスープ、サラダ、ドリンク、そしてデザートの「ボボチャーチャー」までセットになって1,400円という価格設定。「銀座のど真ん中でこのボリュームは、まさに破格」と、その満足度の高さをアピールしている。

本格的なマレーシア料理と、現地の雰囲気を手頃な価格で楽しめる「ラサ マレーシア」。日常から少し離れて、都内で手軽に旅行気分を味わいたい読者にとって、次回のランチ選びの有力な候補となるはずだ。

YouTubeの動画内容

00:00

銀座で唯一味わえるマレーシア風焼ききしめんランチ
00:05

マレーシア元首相も通ったレンガ通りの名店
00:11

自家製調味料で味わう「チャークエテャオ」
00:16

スープやサラダ、デザートの「ボボチャーチャー」
00:22

銀座で破格の1,400円ランチセット

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