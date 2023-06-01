15日夕方、佐賀県唐津市で中学1年生の少年1人が川で溺れ、搬送先の病院で死亡が確認されました。警察と消防によりますと、15日午後5時40分ごろ、唐津市の厳木川で「12歳の男の子が川に沈んでいる」と119番通報がありました。通報からおよそ30分後の午後6時10分ごろ、消防が川の中で少年を発見し救助しましたが、少年は心肺停止の状態で病院に搬送され、その後、死亡が確認されました。死亡したのは、近くに住む中学1年生の山下盛汰