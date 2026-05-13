園児が田植えに挑戦！ 食育だけど…まずは元気に泥遊び！？ 田んぼに触れて成長をみせてくれた園児も（山形・山辺町）
山形県山辺町の幼稚園では、きょう、恒例の田植え体験が行われました。子どもたちの元気な様子をカメラ片手に取材してきました。
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山辺町にあるゆりかご幼稚園では、食育の一環で田植えから稲刈りまでの体験を通じて、お米ができる過程を学んでいます。
きょうは、園児たちが園の目の前にある田んぼで田植えに挑戦！
■田植えの前に・・・
ですが…その前に行ったのは泥遊びです。
園児「歩きやすくない、けっこういたい」
園児「きもちわるい」
園児「タニシだ」
園児「だれにもあげない」
子どもたちは、手足を泥一杯にしながらも元気に遊んでいました。
中にはこんな子も。
泥が怖かったようです。
■いよいよ田植えに挑戦！
佐藤友美アナウンサー「泥遊びが終わった後は、田植え体験です。こちらに見える線に沿って、園児たちが苗を植えていきます」
子どもたちは、次々に雪若丸の苗を植えていきますが。
田んぼにはお尻の跡がくっきり！でも、恥ずかしかったようで。
園児「（Q田植えどうですか？）にがて」
こちらのお友達は、リズミカルに田植えをしていきます。お見事！
こちらのお友達も、リズミカルに田植えを！して…いませんね。田んぼには、個性的な田植えアートが完成。
■泣いてしまったお友達は・・・？
先ほど、泥が怖くて泣いていたお友達は？
園児「できてうれしかった」
田んぼに触れて、ちょっぴり成長できました。
きょう植えた苗は稲が実る９月に刈り取り、１１月には、おにぎりにして味わうということです。
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https://newsdig.tbs.co.jp/articles/-/2658177?display=1