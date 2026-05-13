山形県山辺町の幼稚園では、きょう、恒例の田植え体験が行われました。子どもたちの元気な様子をカメラ片手に取材してきました。

【写真を見る】園児が田植えに挑戦！ 食育だけど…まずは元気に泥遊び！？ 田んぼに触れて成長をみせてくれた園児も（山形・山辺町）

山辺町にあるゆりかご幼稚園では、食育の一環で田植えから稲刈りまでの体験を通じて、お米ができる過程を学んでいます。

きょうは、園児たちが園の目の前にある田んぼで田植えに挑戦！

■田植えの前に・・・

ですが…その前に行ったのは泥遊びです。





園児「歩きやすくない、けっこういたい」

園児「きもちわるい」

園児「タニシだ」

園児「だれにもあげない」

子どもたちは、手足を泥一杯にしながらも元気に遊んでいました。

中にはこんな子も。

泥が怖かったようです。

■いよいよ田植えに挑戦！

佐藤友美アナウンサー「泥遊びが終わった後は、田植え体験です。こちらに見える線に沿って、園児たちが苗を植えていきます」

子どもたちは、次々に雪若丸の苗を植えていきますが。

田んぼにはお尻の跡がくっきり！でも、恥ずかしかったようで。



園児「（Q田植えどうですか？）にがて」

こちらのお友達は、リズミカルに田植えをしていきます。お見事！

こちらのお友達も、リズミカルに田植えを！して…いませんね。田んぼには、個性的な田植えアートが完成。

■泣いてしまったお友達は・・・？

先ほど、泥が怖くて泣いていたお友達は？

園児「できてうれしかった」

田んぼに触れて、ちょっぴり成長できました。

きょう植えた苗は稲が実る９月に刈り取り、１１月には、おにぎりにして味わうということです。

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https://newsdig.tbs.co.jp/articles/-/2658177?display=1