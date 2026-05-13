この楽ちんさ、やめられないカモーーッ♡【40・50代】簡単セットでキマる「楽シャレヘア」

さっと整えるだけでおしゃれに見せることができれば、忙しい朝も楽ちん。そんな簡単セットで決まる、40・50代におすすめのヘアスタイルを今回はご紹介します。髪のボリュームやうねりといった年齢による変化もカバーしながら、無理なくこなれ感を演出できそうだから、ぜひチェックしてみて。

No Stylingで抜け感ウルフスタイル

「No Stylingでも可愛い」と@motoshi_wtokyo_wolfさんが紹介するウルフヘア。レイヤーを入れることで軽さと動きが出て、乾かすだけで自然な立体感が生まれるのが魅力です。ラフな質感がこなれて見えるポイントに。ボリューム不足もウルフならふんわりとカバーできるのもうれしいところ。頑張りすぎないのにおしゃれに見える、大人にちょうどいい抜け感スタイルです。

忙しい朝でもまとまるワンカールボブレイヤー

トップにふんわりとボリュームを持たせた自然にくびれるシルエットで、小顔見えも狙えるボブレイヤー。毛先をワンカール巻くだけで立体感がぐっと引き立ち、こなれた印象に。「忙しい朝でもなんとかなっちゃう」「夜も乾かすだけ！」と@ema_nishibuさんが言うように、手軽さが魅力です。スタイリングが苦手な人におすすめ。

乾かすだけでOKな大人の美シルエット

「乾かすだけで可愛くなれる」と@urano_kazuyukiさんが推すひし形ボブは、大人世代の頼れる味方。トップのレイヤーでボリュームを出し自然に顔まわりに沿うようにすることで、フェイスラインをカバーしてくれそう。くせや髪質を活かしながら扱いやすくすることで、朝のスタイリングも楽ちんに。手間をかけずにきちんと見える上品なスタイルです。

結べるミディアムボブウルフで楽シャレヘア

自然な動きと扱いやすさを両立した大人向けのヘアは、スタイリングが苦手な人におすすめのスタイル。乾かすだけでもニュアンスのあるシルエットに仕上がります。肩にあたってハネる長さなら、結べるのもうれしいポイントです。

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※こちらの記事では@motoshi_wtokyo_wolf様、@ema_nishibu様、@urano_kazuyuki様、@kitadani_koujiro様のInstagram投稿をご紹介しております。

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writer：加藤 みお

8年間美容師として活動したのち、トレンド情報の発信側にモチベーションを持ち、ライターに転身。美容・ファッションを中心に、和装まで、美容師の専門的知識を背景にしなたら、トレンド情報を分かりやすく読者に伝える記事に定評を持つ。