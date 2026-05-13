5月6日（水）の大竹まことゴールデンラジオ（文化放送）は、日刊スポーツの「カルビー５月下旬から順次ポテチ包装白黒に ナフサ不足影響顕在化、高市政権の認識とずれ」という記事と、朝日新聞の「パスタを束ねるテープ、無地に変更 インクの調達不安定で 日清製粉」という記事を取り上げ、大竹まことらがコメントした。

カルビーは12日、スナック菓子「ポテトチップス」や「かっぱえびせん」、シリアル「フルグラ」などのうち主力14商品の包装を、5月下旬から順次、白と黒の2色にすると発表した。

中東情勢悪化によるナフサ不足で、包装用の印刷インキの原料供給が不安定になっているため。生活に身近な食品業界で既に幅広く影響が出ており、供給は足りていると主張する高市政権の認識とずれが生じてきた。

食品産業を所管する農林水産省は12日、カルビーの担当者から状況を聞き取った。石油由来のナフサは、プラスチックや印刷インキの原料。包装の簡素化を消費者が受け入れれば、業界内に同様の対応が広まる可能性もある。

食品メーカーでは包装材の価格上昇に伴う商品の値上げも相次いでいる。

砂山アナ（アシスタント）「これ朝日新聞の六面ですけど、このポテトチップスだけではなくて、日清製粉ウェルナの「マ・マー スパゲティ」。これの乾麺を束ねる帯、いわゆる麺を1人用に束ねてあるやつありますけど、そこに2分と茹でる時間を表記してるんですけど、これを順次無色に切り替えますと。もうこの印刷もやめます。印刷入りテープの調達が不安定になっている。調理の際はパッケージ記載に茹で時間を確認してほしいと書いています」

砂山アナ「さらには日本製紙ですね 牛乳パック10%超値上げ」

日本製紙は牛乳パックなどの液体用紙容器とその副資材を7月1日納入分から10%以上値上げすると発表しました。

砂山アナ「いわゆる内側が防水加工されてますけど、防水などに使う石油由来のコーティング材料などの原料に加えて燃料費や輸送費も中東情勢の影響で値上がりしているといい、自助努力のみで吸収することは、極めて困難。それで10%あげますということのようです」

大竹「ポテトチップの色が白黒になると。もう世の中から色が消えると。コンビニの並んでる棚から色が消えるって話だよ。食品パッケージの」

いとう「あの黄色ワクワクするんですけどね」

大竹「まあね食欲を誘ったりもするけど、これ思うんだけど、国の方は何て言ってるかというと、大丈夫ですよといってる。足りてますよって国が言ってるわけ。だけど、資本主義の国だから、いろんなところで、いろんな目詰まりも起こるだろうし、多少だろうけども、便乗みたいなこともあるかもしれないと思うけど、基本的にはスパゲッティの茹でる時間2分。この印刷をやめたわけだ。2分って表示しない。もうおじいちゃん何分茹でていいのか分かりません」

水谷アナ「外袋には（書いてありますから）ね！外袋を見ましょうよ！おじいちゃん！」

大竹「だって今まで書いてあったんだぜ！」

いとうあさこ「外袋から出して、ケースにやってた方もいらっしゃるだろうからね」

水谷アナ「あれ？何分だっけ？ってね」

大竹「そういうこともあるし、でもね、これ逆に考えると食品会社のわずかなる抵抗じゃあないかっていう気もするよね。確かに印刷とかで金かかるんだろうけど、それにも加えて、いいのかポテトチップの色が白黒で！ これからこうなるんだぞっていうね。国は心配してないっていうけど、業界はもう先の先まで考えると、ナフサ不足は結構影響あるんだぞと。業界の本当にわずかな抵抗だよ。２分の表示を消すとか、パッケージから色をなくすとか。

俺は食品会社の肩は持たないけども、でも食品会社がそうやって、目詰まりのことだとか国のやり方だとかに抵抗するには、こんなやり方しかないんじゃねえ。あとはもうあれだよ。無表示だよ。この先は」

水谷アナ「それも面白いかも！」

大竹「面白いかも！？」

水谷アナ「だって、ポテチ今買いたくなってません？この白黒のは、ちょっと買っておきたいじゃないですか？どのぐらい売り上げ伸びるか後でデータで出してもらえたら」

大竹「だから、まあそれも含めての話だけど、そういう話題性も含めて、業者は白黒になりましたよっていうね。ある意味の抵抗感を表してると取れなくはないよね」

いとう「すごい表現ですもんね」

砂山アナ「メッセージとしては、強いですよね」

大竹「いやいやいやちょっとやっぱこのままじゃ腹ただしくて何とももう怒りが収まらないぞと。どうしたらいいんだろうと。業者がとにかく色なくしちまえみたいな」

水谷アナ「ものすごい表現ですよね」

大竹「そう考えればね。だけど、これから街から色が消えてったり、いろんなことが業者のやることで、じゃあ国はここにどういう手を打つのかとか。本当に国は物の実態を把握してて、それで大丈夫ですよって言ってるのか。どっちなんだと。この辺は大きく疑問があがるとこだよね」