【第64回 静岡ホビーショー】 会期 業者招待日：5月13日、14日 小中高校生招待日：5月15日 一般公開日：5月16日、17日 会場：ツインメッセ静岡（静岡市駿河区曲金3丁目1-10） 入場料：無料 ※入場には事前登録が必要

タミヤは、5月13日より開催しているイベント「第64回 静岡ホビーショー」にて、RC「1/12電動RCカー ランチボックス EVO.」を展示している。発売は7月を予定しており、価格は24,200円。

本製品は、1987年に登場して以降、四角いフォルムとコミカルな走りで人気のラジコン「ランチボックス」を、走行性能を高めたモデル「ランチボックス EVO.」としてリニューアルしている。

フロントはダブルウィッシュボーン、リヤはスタビライザー付き3リンクリジッドサスペンションを採用しており、前後にCVAオイルダンパーを装着している。

今回イベント会場の同社ブースにて本製品を展示しており、特徴的な黄色い四角のフォルムのほか、足回りの仕様を確認できる展示を行なっている。