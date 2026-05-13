フィギュアスケート女子で五輪２大会連続メダルを獲得し、今季限りで現役を引退した坂本花織さん（２６）が１３日、神戸市内で引退会見を行った。最後の挨拶で結婚を報告した。「私事ではございますが、先日結婚しました」。相手は「大学時代に出会った方です」と回答。同い年で「本当に真逆の方で常に冷静にものごとを考えられる人」と人柄を明かした。フィギュアの関係者ではなく、５月５日に入籍した。

ＴＢＳ「ひるおび」では引退会見後のＪＮＮの独占直撃の様子を公開。結婚してまだ１週間ながら、新婚生活について「わりと私ががちゃがちゃしてるんですけど、家の中でも騒がしく走り回ってるみたいな感じで。（夫は）それを冷静にみている」と明かし、「でも楽しいことは好きなので、『どこどこ行きたい！』って言ったら、『行こう！』っていう感じで」を頬を緩ませ、「坂本さんが主導権を握ってる？」と問われると「はい！」と、笑った。

五輪でも現地に応援にきていたそうで「一緒に戦ってくれるような言葉をずっとかけてくれる。それが他の人とちょっと違うなと思って」と明かした。また、日本テレビ「ｎｅｗｓ ｅｖｅｒｙ．」のインタビューでは「一緒に過ごしていく上でフィギュアスケートのことも理解してくれて、どんな時でも後押ししてくれて、刺激をもらうことも多かった。お互い相乗効果になるんじゃないかということで、じゃあ（籍を）入れるかとなりました」と、結婚の決め手を明かした。

「笑い声のいっぱい聞こえる家庭が目に見えるよう」、「めっちゃいい家庭になりそう」との声が寄せられていた。