インスタグラムで発表

フィギュアスケートのカナダ勢に期待のペアが誕生した。フィオナ・ボンバルディエとルーカス・エティエが12日、共同でインスタグラムを更新。ペア結成を報告すると、海外ファンから歓喜の声が上がった。

2人は共同で更新したインスタグラムに「新たな始まり 私たちは、このパートナーシップを正式に発表し、一緒にこの旅を始められることをとても嬉しく思っています。チームとして共に成長していくのが楽しみですし、この新しい章が私たちをどこへ導いてくれるのか待ちきれません。 今後もお楽しみに フィオナ＆ルーカス」とつづった。

25歳のエティエは、ケリー・アン・ローレンと組んで3年連続カナダ選手権3位などの実績を残したが、4月末にペア解消を発表していた。

21歳のボンバルディエは女子シングルで2023年カナダ選手権3位、同年のチャレンジャーシリーズ・フィンランディア杯では11位となった。両親ともにスケート選手で、母のジョゼ・シュイナールは女子シングルで五輪に2度出場、父のジャン＝ミシェル・ボンバルディエはペアで2度、国内王者になっている。

期待のペア誕生に、カナダ・スケート連盟が「おめでとうございます。そして、このワクワクする新しい章で、お二人のこれからに幸運を願っています」とコメントすれば、ミラノ・コルティナ五輪のペアで18位に入ったホリー・ハリス（オーストラリア）も「やったー！ おめでとう」とした。

2ショット写真を添えての報告に、ファンも大喜び。「本当に楽しみ！！！！」「デビューシーズンが待ちきれない！」「ドリームチーム」「これは期待大！」「最高だね！」などのコメントが寄せられていた。



（THE ANSWER編集部）