◆米大リーグ ドジャース―ジャイアンツ（１２日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）

ドジャース・山本由伸投手（２７）が１２日（日本時間１３日）、大谷翔平投手（３１）も「１番・指名打者」でスタメン入りした本拠地・ジャイアンツ戦に先発し、自己ワーストの３本塁打を浴びるなど、７回途中で６安打を浴び、今季ワーストの５失点で降板して４勝目を逃した。

直近４登板のうち、３試合で失点していた課題の初回は今季最速の９８・０マイル（約１５７・７キロ）をマークするなど３者凡退の好発進。先頭のイ・ジョンフ（李政厚）を右飛、アラエスを中飛に打ち取ると、シュミットからは空振り三振を奪った。

１回裏には先頭の大谷が右前安打を放つなど１死満塁のチャンスをつくると、スミスの右犠飛で大谷が生還し、先取点を奪った。１点のリードをもらった山本は、２回もディバースから見逃し三振を奪うなど３者凡退で抑えた。３回も２者連続三振を奪って簡単に２アウトを奪ったが、９番打者のハースにカウント１―１から甘く入ったカットボールを左翼席に運ばれて追いつかれた。それでも３回先頭の大谷が１２試合、５３打席ぶりの本塁打となる７号ソロを放ち、再び勝ち越した。

１点をリードした４回は２死からディバースに中前安打を浴びたが、ラモスから３球で空振り三振を奪った。５回は簡単に２アウトを奪ったが、８番のベーダーに左翼ポール際へ２号ソロを浴びて追いつかれると、３回にもソロを浴びたハースに初球を左中間席に再び運ばれた。２死走者なしから８、９番打者にまさかの２球連続で２者連続弾を浴びて逆転された。１試合２本塁打以上を浴びるのは昨年６月１３日（同１４日）の本拠地・ジャイアンツ戦以来で、１試合３被弾は自身初のワーストとなった。

１点ビハインドの６回も３者凡退。２死でディバースから見逃し三振を奪い、今季最多に並ぶ８個目の三振となった。７回は先頭のラモスに、三塁線を破る二塁打を浴びて、初めて先頭打者の出塁を許した。続くアダメズにも左前安打を浴びて無死一、三塁。エルドリッジを二直に抑えて降板。２番手・トライネンは代打・ギルバートにセーフティースクイズ（記録は内野安打）を決められて１点を失い、２打席連続弾のハースは中飛に打ち取ったが、イ・ジョンフに右中間へ２点適時二塁打を浴びて、山本の失点は今季ワーストの「５」が記録され、防御率は３・６０となった。