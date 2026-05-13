人気女性グループの歌手が、運転免許証の写真を公開した。

１３日までに自身のインスタグラムを更新し「２１歳の抱負叶えてきました！」とつづり、取得した運転免許証の顔写真をアップしたのは、６人組ボーカルグループ「Ｌｉｔｔｌｅ Ｇｌｅｅ Ｍｏｎｓｔｅｒ」のミカ。アディダスのジャージー姿でにっこりとほほえんだ。

自然なスマイル！フォロワーは「えええ可愛い！！！！おめでとう！！」「というかさ、写真かわいすぎじゃない？？たまに芸能人でこんな風にかわいい人いるけどまさしくそれ！超芸能人！！笑」「免許証の写真なんて大抵ろくな顔ならないのにビジュ良すぎでしょ！」「証明書の写真でこのクオリティーは流石（さすが）ですね」「免許証でこのビジュの良さ…！！！！さすがみかち！」「免許の写真可愛いすぎやん！」「免許証の写真がこんなに可愛い人って実在するのね」「免許証なのに超盛れてて驚いてる！！！おめでとう！！！」「なんで免許証の写真そんなに可愛く写れるのー！！さすがすぎる」「ヤバい！免許の写真なのに、このビジュ！！」とあこがれていた。