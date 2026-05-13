ミラノ・コルティナ五輪銀メダル、世界選手権金メダルの坂本花織（シスメックス）が１３日、神戸市内で引退会見を行い、結婚を発表した。

会見の最後に「そしてこの場をかりて、もう１つご報告がございます」と切り出し、「先日結婚いたしました」と語った。お相手は「大学時代に出会った方です」「同い年です」と明かし、「本当真逆な方で、常に冷静で物事を考えられる人で。でも楽しむことを忘れず、一緒に面白いことをしたりしてくれる人です」と話した。

フィギュアスケート関係者ではないという。コーチへの報告は「しました。ほんと最近なんですけど…まあ元々知ってたという感じです」と笑顔。「（婚姻届は）５月５日に入れました」と明かした。

坂本はミラノ五輪シーズンに入る昨年６月に、今季限りでの現役引退を表明。この日は白いジャケット、スカート姿で登壇した。

◆坂本 花織（さかもと・かおり）２０００年４月９日、神戸市生まれ。２６歳。３歳でＮＨＫ連続テレビ小説の「てるてる家族」を見て憧れ、４歳で競技開始。１７〜１８年シーズンにシニア転向。五輪は２６年ミラノ大会まで３大会連続出場。２２年北京でシングル銅、団体で銀。２６年ミラノでシングル、団体ともに銀。世界選手権は２２〜２４年まで３連覇し、今回が４回目の優勝。１５９センチ。