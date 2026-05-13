【ドラゴンクエスト プラスチックモデルキットシリーズ キラーマシン】 9月 発売予定 価格：3,960円

ドラゴンクエスト プラスチックモデルキットシリーズ キラーマシン

スクウェア・エニックスは、プラモデル「ドラゴンクエスト プラスチックモデルキットシリーズ キラーマシン」を9月に発売する。価格は3,960円。

「ドラゴンクエスト プラスチックモデルキット」シリーズの新商品としてキラーマシンの仲間入りを果たす。本シリーズではこれまでにスライムやドラキーなどが発売されており、過去に原型がお披露目されていたが、発売時期が正式に決定した。高さは約10.5cmというサイズ感で、かなり立体的なフォルムが再現されている。

彩色済みのプラモデルとなっており、付属のシールにより無塗装でも高いクオリティに仕上がるほか、接着剤も不要。鳥取県倉吉市のグッドスマイルカンパニー「楽月工場」で製造される”Made in Japan”商品となる。

なお、本日5月13日より開催中の「静岡ホビーショー」内の「グッドスマイルカンパニー」ブースと「GSIクレオス」ブースにて商品の展示が実施。また、スクウェア・エニックスのYouTubeチャンネルでは動画「スクエニ模型店」にて最速レビューが行なわれている。

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(C) ARMOR PROJECT/BIRD STUDIO/SQUARE ENIX

※画像は製作中のものです。実際の商品とは異なりますのでご注意ください。