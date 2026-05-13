岡山県倉敷市で30代の知人女性にわいせつな行為をしたとして、岡山県倉敷市の会社員の男（23）がきょう（13日）逮捕されました。

【写真を見る】「変なにおいがする」と相談…会社員の男（23）が「ハンドクリームの中に自分の精液を入れたか」 知人女性の手に精液を混入させたクリームを塗らせるわいせつな行為をしたとして逮捕

ハンドクリームに自らの精液を混入させたか

不同意わいせつと器物損壊の疑いで逮捕されたのは、倉敷市福田町福田の会社員の男（23）です。



警察によりますと、3月17日午後4時50分から20日午後4時50分までの間、倉敷市内で、30代の知人女性のハンドクリームに自らの精液を付着させて汚損し、そのハンドクリームを女性の手に塗らせた疑いがもたれています。

「変なにおいがする」と相談

警察は、今年3月23日「ハンドクリームが変なにおいがする」と女性から相談があり、捜査を行って男の容疑を特定し、けさ（13日）逮捕したものです。

調べに対して男は「ハンドクリームに精液を混入させたことに間違いない」と話し、容疑を認めているということです。警察は男に余罪があるものとみて調べを進めています。